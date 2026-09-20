Pedro Acosta logra su primera victoria, inapelable, en MotoGP

Acosta aprendió del error que cometió en la carrera esprint del sábado, al despistarse al mirar el salpicadero de su moto para comprobar todos los parámetros de información, cumplió a la perfección con las previsiones que le daban como favorito para la carrera austríaca.

Desde que se apagó el semáforo rojo hasta que vio la bandera de cuadros, Pedro Acosta supo imponer su ritmo par cerrar una victoria que llevaba mucho tiempo buscando desde que llegó a MotoGP.

Con Pedro Acosta en el podio acabaron los pilotos oficiales de Aprilia, el español Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi, con el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) en la cuarta posición, por delante de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

En el campeonato del mundo Jorge Martín suma 306 puntos, doce más que Marc Márquez, que tiene 294 puntos, por los 264 de Marco Bezzecchi, que es tercero.

Jorge Martín no falló en esta ocasión en la salida, en la que Marc Márquez se vio sorprendido por el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), como también Pedro Acosta (KTM RC 16), que perdió una posición, aunque la recuperó antes de completarse el giro inicial.

Un giro inicial en el que las Aprilia oficiales de Jorge Martín y Marco Bezzecchi iban en cabeza de carrera y con el italiano líder a partir de la segunda vuelta, aunque no le duró demasiado pues el campeón del mundo de MotoGP en 2024 recuperó en ese mismo giro el primer puesto, con Pedro Acosta, Ai Ogura y Marc Márquez en las cinco primeras posiciones.

Jorge Martín marcó la vuelta rápida de carrera en el tercer giro, como también Pedro Acosta, con todos los pilotos buscando una posición y un ritmo que les permitiese consolidar una plaza que no iba a ser fácil de mantener en la carrera más larga del campeonato, con 28 vueltas y 121,74 kilómetros por delante.

Una vuelta más tarde, en el cuarto giro, Pedro Acosta, concienciado con la idea de no volver a cometer el error que protagonizó en la carrera 'sprint' que le dejó fuera de la misma por caída, dio buena cuenta de Marco Bezzecchi para ponerse tras el líder de la carrera, Jorge Martín.

Martín intentó escaparse, pero el ritmo del 'Tiburón' de Mazarrón era muy alto y sólido y se pudo poner al rebufo del piloto de Aprilia, destacándose del trío formado por Bezzecchi, Ogura y Marc Márquez.

Vuelta tras vuelta Acosta demostró tener un ritmo muy bueno para seguir a Martín y estudiar el rendimiento de su rival, además de los puntos más 'flojos' de éste para un posible adelantamiento que sentenciase su lucha por la primera victoria en un gran premio de MotoGP.

Bien es cierto que por detrás del dúo de cabeza, Bezzecchi, Ogura y Marc Márquez no se quedaban definitivamente descolgados de la pelea por el podio y la victoria, cuando en la octava vuelta Acosta le enseñó sus 'credenciales' a Martín, aunque aguantó detrás de él para no cometer errores.

Al comienzo de la novena vuelta y por aceleración a final de recta Pedro Acosta protagonizó un adelantamiento perfecto sobre Jorge Martín para ponerse líder por primera vez de la prueba, mientras Marc Márquez esperaba a la variante de la curva dos para superar a Ai Ogura y ponerse en la cuarta posición.

Pero Marc Márquez cometió un error a final de recta y se tuvo que ir algo largo para evitar la salida de pista o la caída y Ai Ogura recuperó el cuarto puesto, con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) superando poco después al nueve veces campeón del mundo español.

Marc Márquez no pasó por su mejor momento y con algún tipo de problema de adherencia en el tren trasero de su moto vio como también le superaba poco después Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Por delante, Pedro Acosta, con un ritmo contundente, ya tenía medio segundo de ventaja sobre Jorge Martín y casi dos segundos respecto a Marco Bezzecchi, lo que le puso en una posición súper favorable para lograr su primera victoria en MotoGP.

En ese mismo giro, el decimotercero, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) acabó por los suelos en la variante de la curva 2A y 2B, al intentar defender la posición de los ataques de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Una vuelta más tarde y ya con las posiciones mucho más definidas, Marc Márquez comenzó a recuperar posiciones, sin prisa pero sin pausa, para mitigar al máximo la pérdida de puntos respecto de su rival más directo por el título mundial, Jorge Martín, al superar a Brad Binder y todavía con catorce vueltas por delante.

Acosta contaba con siete décimas de segundo de ventaja sobre Martín, éste con nueve décimas sobre su compañero de equipo Bezzecchi, con Ogura a 2,7 segundos, y Aldeguer a más de seis segundos 'atosigado' por Marc Márquez, en el que fue el 'gran duelo' de esos instantes de carrera.

Fue al principio de la vigésima vuelta, en la apurada de frenada de final de recta, cuando Marc Márquez superó a Fermín Aldeguer para ponerse en la quinta posición, a algo más de dos segundos del cuarto clasificado, el japonés Ogura.

A cinco vueltas del final Acosta contaba con poco más de un segundo de ventaja sobre un trío perseguidor de Aprilia, formado por Martín, Bezzecchi y Ogura, ya muy destacado del resto de pilotos, encabezado por un Marc Márquez que no era capaz de neutralizar las diferencias respecto de Ogura.

Acosta no falló en esta ocasión y consiguió su primera victoria en MotoGP, en su tercera temporada en la categoría reina, por delante de Jorge Martín, MArco Bezzecchi, Ai Ogura y Marc Márquez.