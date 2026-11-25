"Nos dirigimos a Valencia para la última carrera de la temporada y última con mi equipo", explica Di Giannantonio, quien reconoce que se "emociona" al pensar en esta aventura "que llegará a su fin este fin de semana".

El piloto italiano, sexto en la clasificación del Mundial a once puntos del quinto, el japonés Ai Ogura, reconoce que "con este equipo" ha habido "mucho cariño", y que se le "saltan las lágrimas" al pensar en el momento de despedirse.

En cualquier caso, dice querer "disfrutar juntos de este último fin de semana", en el que dará lo mejor e intentará "cerrar esta aventura con un gran resultado que nos permita mantenernos entre los cinco primeros del Campeonato".