"Muchas victorias, muchas luchas, alguna que otra lesión, y la verdad es que es como si hubiese sido ayer mi año de debut en Moto3", motivo por el que ha reconocido a los medios de comunicación presentes en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste que será "un fin de semana muy emotivo".

"Tengo muchísimas ganas de sonreír, de disfrutar cada vuelta debajo del casco" y es seguro que, para él, "el resultado pasará en segundo plano", pues resalta que, como siempre, intentará hacer su carrera a su ritmo "y recordar los buenos momentos".

Rins señaló que espera ser recordado como "un piloto rápido", pues asegura que "al final" ha sido "muy rápido" y que había luchado en Moto3 "con Maverick -Viñales- y Luis -Salom- hasta aquí, hasta Valencia, en la última curva".

"En Moto2 también luchamos y en MotoGP luché también con Joan -Mir- para ser campeones del mundo -en 2020- y me es difícil coger un momento, un recuerdo", reconoce Rins, quien asegura que le vienen "muchos a la cabeza".

"Lo fácil sería coger alguna victoria de MotoGP, pero me vienen muchísimos recuerdos, de hecho, uno de ellos, puede ser el primer podio que conseguí en 2012 con la Moto3 en Le Mans. Es muy emotivo", afirma.

Al ser preguntado por sus victorias de Austin o Silverstone en 2019, por ganar a Valentino Rossi o a Marc Márquez, recordó que, tras ganar a dos campeones del mundo, no puede quedarse "con una sola", ya que "cada victoria y cada resultado tiene su qué detrás".

"La primera victoria en MotoGP, luchando con Valentino, fue una victoria increíble, súper emocionante, súper nerviosa", reconoce Rins, quien explica que lo adelantó a "cuatro vueltas para acabar" y sabía que se la iba a "devolver", motivo por el que explicó que tenía que "estar concentrado, no cometer ningún fallo".

En cuanto a la de Marc, pasó un poco lo mismo con la carrera de Silverstone: "Una carrera que la mayoría de vueltas las hice detrás de él, no quería enseñarle mis cartas y vi que él era muy rápido en el último sector, sabía que si llegaba delante a la penúltima curva, me la iba a hacer, entonces, preparé muy bien la última curva y le pasé en meta".

En su despedida reconoce que un momento así "genera ilusión", aunque asegura que también tristeza porque lleva "la mitad" de su vida en MotoGP "y muchos momentos vividos".

"Personalmente me siento muy fuerte, este es el año que más fuerte me estoy sintiendo y creo que nos queda mucho por delante, pero las cosas van como van y las tenemos que aceptar", concluyó.