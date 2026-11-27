Agius marcó un mejor tiempo de 1:32.500 en su decimoctavo giro y todavía lejos del récord absoluto de la categoría, que logró el español Daniel Holgado (Kalex), con 1:31.715, en 2025.

El foco de atención en la categoría de Moto2 va a estar centrado a lo largo de todo el fin de semana en la pelea por el único título mundial que falta por adjudicar entre dos pilotos españoles, Manuel González (Kalex), líder con 4,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara (Boscoscuro).

Fue otro español el primer líder en su segunda vuelta, Alonso López (Kalex), con 1:34.827, rápidamente superado por el checo Filip Salac (Kalex), 1:33.300, y el belga Barry Baltus (Kalex), 1:34.625, pero la sesión no había hecho más que comenzar y si bien Alonso López recuperó la primera plaza (1:33.478) una vuelta después, la sesión no había hecho más que comenzar y el cronómetro iba a sufrir todavía numerosos cambios.

No tardó mucho en encaramarse a la primera posición Guevara, vencedor de la carrera en 2025, al parar el cronómetro en 1:32.974, seguido por el australiano Senna Agius (Kalex), el compañero de equipo de Manuel González a 285 milésimas de segundo, con Alonso López y el propio 'Manugas' por detrás de ellos.

La temperatura en pista fue incrementándose paulatinamente, aunque ello no impidió que hubiese caídas, como la del español Iván Ortolá (Kalex) en la curva diez, al perder tracción la rueda delantera de su moto, que no pudo recuperar y le obligó a regresar caminando a su taller, su compañero de equipo, Ángel Piqueras, tuvo la misma mala suerte, aunque en su caso fue casi al final de la sesión en la curva seis.

Ortolá, tercero en la clasificación del Mundial, era por entonces sexto en la tabla de tiempos, con 1:33.493 en su quinta vuelta.

Pocos instantes después, quien se fue por los suelos fue el estadounidense Joe Roberts (Kalex), que sufrió el percance en la curva cuatro y como Ortolá tuvo que regresar andando a su taller para acabar decimoséptimo, con Piqueras decimocuarto.

En la tabla de tiempos Manuel González se fue acercando poco a poco al mejor registro de Izan Guevara, en su décima vuelta a 274 milésimas de él.

Con el paso de los minutos, a Izan Guevara lo batió el checo Filip Salac, quien en su decimoquinto giro rodó en 1:32.933, pero eran por entonces muchos los pilotos que estaban buscando ya su vuelta rápida personal con muchos parciales 'en rojo' -color que designa los parciales más rápidos-, lo que propició que Guevara recuperase el primer puesto con un registro de 1:32.636.

Le duró poco esa posición a Guevara, superado por Senna Agius (1:32.522 y 1:32.500), cuando podría decirse que habían comenzado las 'hostilidades' de los minutos finales de la primera sesión libre y con el líder Manuel González, décimo a 726 milésimas de segundo del registro de su compañero de equipo.

Nadie pudo batir el registro de Senna Agius, que acabó como líder, por delante de Izan Guevara y el turco Deniz Öncü (Boscoscuro) y con Manuel González en una retrasada duodécima plaza.