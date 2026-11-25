El quinteto panameño recibirá al conjunto puertorriqueño en la Arena Roberto Durán con la necesidad de mejorar un balance de dos victorias y seis derrotas en la segunda ronda.

Para este encuentro, el seleccionador de Panamá, el puertorriqueño Nelson Colón, afirmó que cuenta con el conjunto "más profundo y completo" de las eliminatorias.

Colón destacó la aportación de figuras como Iverson Molinar, quien promedia 19,3 tantos y 6,3 asistencias por encuentro, y Akil Mitchell, con una media de 9,5 rebotes y alta efectividad en la pintura.

Asimismo, valoró la madurez de un grupo que asimila la filosofía colectiva, las fortalezas y las debilidades del juego.

Panamá ocupa la sexta posición del grupo F con diez puntos, los mismos que Puerto Rico, situado en el quinto puesto por mejor diferencia. Bahamas, en la cuarta casilla, suma cuatro triunfos y cuatro derrotas, distancia que exige al equipo local conseguir resultados inmediatos.

El duelo frente a los puertorriqueños representa una oportunidad para reducir diferencias con un rival directo antes de medirse con Bahamas el domingo próximo, también en la capital panameña.

Puerto Rico quedará eliminado si pierde frente a Panamá y México derrota a Chile en el grupo E. En ese mismo supuesto, la selección panameña también se despedirá del Mundial si cae ante los boricuas y el conjunto mexicano vence al chileno. Bahamas, por su parte, no tiene posibilidades matemáticas de sellar su clasificación en esta ventana de noviembre de 2026.

El sistema de competición otorga siete plazas mundialistas a América: los tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán directamente y el último billete corresponderá al mejor cuarto puesto entre ambas zonas.

Panamá aspira a disputar su quinta Copa del Mundo —tras haber participado en cuatro ediciones, la última en 2006—, con la mirada fijada en Catar, sede de la fase final del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027.