El presidente del Centro de Importadores del Paraguay, Iván Dumot, advirtió que el presupuesto 2027 aprobado por el Senado podría disparar el déficit fiscal, porque buena parte de los recortes previos se reasignó a otros gastos, muchos de ellos salariales. Si la salida son más impuestos, agregó, el sector dejará de limitarse al diálogo.

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Un déficit que el sector quería bajar a 2,9%

Según Dumot, el presupuesto planteado originalmente en la época del gobierno de Peña ya era, para el sector, fiscalmente irresponsable. Señaló que estaba muy orientado a gastos rígidos y sociales de “dudosa gestión”. El gremio pretendía reducir el déficit de 3,9% en al menos un punto porcentual, hasta 2,9%. Eso permitiría volver a la convergencia de 1,5% en un par de años.

El empresario dijo que la cifra de 3,9% podría ser mayor, porque la expectativa de recaudación “pareciera no ser tan realista”. También cuestionó la línea de “ingresos varios”, por unos 870 millones, de los que “nadie sabe cómo se conforman ni dónde van a salir”.

Dumot afirmó que el sector llevó un trabajo técnico, respaldado por exministros de Hacienda y exdirectores de Aduanas, con medidas concretas. Según sus cálculos, con ellas el déficit podría quedar en torno a 2,7%, sumando los recortes que ya se habían logrado en Diputados y con la gestión del Ejecutivo.

Hambre Cero, pensión de adultos mayores y compra de medicamentos

El eje central de la propuesta fue el gasto social. Para el Centro de Importadores, el programa Hambre Cero necesita una “revisión profunda”. Dumot aclaró que no pide eliminarlo, sino hacerlo sostenible con tres medidas:

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Revisar el precio de las raciones.

Controlar la cantidad de raciones entregadas. “ Si en una escuela comen 40 y se entregan 100 ”, ahí está para él “ el gran problema ”.

Focalizar el programa en los distritos y escuelas que lo necesitan. Según dijo, hoy lo reciben escuelas de sectores medios y “casi altos”.

Estimó que un recorte más profundo permitiría ahorrar unos 200 millones solo en este programa. Además, pidió revisar la pensión de adultos mayores con herramientas similares a las del IPS para verificar que los inscritos estén vivos. Citó reportes periodísticos según los cuales en varias visitas no se encontró ni a la mitad de los registrados.

Propuso también crear una unidad central de compras de medicamentos. Hoy el IPS, el Ministerio de Salud, Sanidad Militar y Sanidad Policial compran por separado. Con apenas un 10% de eficiencia, habría un ahorro de entre US$ 80 y 100 millones, según Dumot, que cree que el margen real es mayor.

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“Nos escuchó el Ejecutivo; el Senado, no”

El dirigente contó que el gremio se reunió con el presidente de la República y su gabinete económico, y con el Ministerio de Economía. Reconoció el rol de Marcos Riquelme, a quien describió como líder del equipo económico y nexo con el sector privado. En el Senado dijo haber encontrado receptividad en el senador Leite, “con coincidencias en los planes de acción”. Aun así, esas ideas “no prendieron en el resto” de la Cámara.

Según Dumot, el Foro Multisectorial, que reúne a 130 instituciones, pidió una reunión con la presidencia del Senado y no fue recibido formalmente. El miércoles, el foro había advertido que reasignar gastos no es reducir el déficit y que el PGN 2027 muestra “irresponsabilidad fiscal”. Anunció además una veeduría independiente del gasto.

El mensaje final: diálogo, pero con límites

Dumot aseguró que el sector no romperá el diálogo y que no es “natural” para los empresarios manifestarse en las calles. Pero fue claro: no están dispuestos a discutir más impuestos “para que vayan a la misma bolsa negra”. La palabra la tiene ahora Diputados, donde el proyecto deberá definirse con el monto final aún pendiente.