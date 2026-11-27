El conjunto conducido por Pablo Prigioni suma ahora siete triunfos y dos derrotas en la zona y, tras su inesperada ausencia en el Mundial 2023, podría el próximo domingo sellar su clasificación a la edición 2027 si derrota a Canadá, también como local en Zárate.

El equipos albiceleste, que sufrió las bajas de Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza, contó con el liderazgo anotador de Gonzalo Corbalán con 20 tantos, más los aportes de Alex Negrete (15), Juan Marcos (14), Juan Pablo Valuet (13 y 9 rebotes) y el experimentado Nicolás Laprovíttola (10).

Por su parte, el conjunto centroamericano liderado técnicamente por Trey Duane Slate tuvo su goleo concentrado en cinco jugadores: Travis Miunnings (11 puntos y 10 rebotes), Domnick Bridgewater (16 tantos), Franco Miller (14), Samuel Hunter (11) y Isaiah Mobley (9).

La segunda fase de las Eliminatorias de América está integrada por dos grupos de seis selecciones. Los tres primeros de cada zona conseguirán la clasificación directa al Mundial, mientras que el mejor cuarto se quedará con la séptima plaza disponible.

Para que Argentina se asegure una de estas tres plazas en el Grupo F deberá o bien derrotar el domingo a Canadá en el cierre de esta ventana FIBA de noviembre, o bien esperar una caída de Bahamas en su visita a Panamá.

Tras esta ventana FIBA de noviembre restará una última doble jornada en febrero/marzo, donde Argentina tiene programadas visitas a Puerto Rico y Bahamas, mientras que el conjunto centroamericano antes de recibir a la ‘Albiceleste’ será anfitrión de Uruguay.