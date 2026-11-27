Con esta victoria, el combinado puertorriqueño mejoró su balance a 3-6 (12 puntos) y dejó al panameño, que cayó a 2-7 (11 enteros), sin posibilidades matemáticas de alcanzar la cita mundialista.

El duelo comenzó con los intentos de Panamá por imponer su ritmo gracias a sus hombres más desequilibrantes, frente a un cuadro visitante que apostó por un baloncesto sencillo y efectivo para tomar pronto el control del juego.

Ese planteamiento permitió a los visitantes cerrar el primer cuarto con una ventaja de 26-24, apoyados en el poderío físico de Ismael Romero y George Conditt IV, quienes se hicieron notar a ambos lados de la cancha y no dieron tregua a los locales bajo los aros.

En el segundo periodo, Puerto Rico aprovechó el desorden y las pérdidas de balón de Panamá para abrir con un parcial de 10-1, lo que le permitió ampliar de forma progresiva la diferencia hasta alcanzar una renta de diecinueve puntos antes del intermedio, al que llegó con un favorable 56-37.

Tras la reanudación, el equipo caribeño repitió el guion del primer tiempo con transiciones rápidas y un sólido desempeño defensivo, lo que le valió para adjudicarse el cuarto por 21-17 y estirar su ventaja hasta los 23 tantos.

En el último cuarto, Panamá intentó recortar distancias, pero Puerto Rico mantuvo su acierto desde el perímetro y detrás de la línea de tres puntos y, pese a que el periodo concluyó igualado (22-22), selló el triunfo con un 99-76 final.

Por los vencedores se destacaron Ramsés Meléndez, con 23 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias; George Conditt IV, con 14 tantos, y Jayson Pages, con 11 unidades.

En el bando panameño, los más sobresalientes fueron Ezequiel Bell, con 16 puntos y 5 rebotes; Gil Atencio, con 13 puntos y 5 capturas en los tableros, e Iverson Molina, con 12 unidades y 5asistencias.

76 - Panamá (24+13+17+22): Ricardo Lindo (12), Iverson Molinar (12), Trevor Gaskins (3), Akill Mitchell(9), Guillermo Navarro (-), Justin Quintero (-), Roberto Armstrong (3), Bryan Anderson (-), Luis Rodríguez Jr. (3), Gil Atencio (13), Eugenio Bocaz (5) y Ezequiel Bell (16).

99 - Puerto Rico (26+30+21+22): Isiah Pineiro (4), George Conditt IV (14), Jezreel De Jesus (7), Ramses Mélendez (29), Rafael Pinzón (10), André Curbelo (3),Jaysean Paige (11), Christian Negron (1), Javier Ezquerra (2), Daniel Rivera (2) Alfonso Plummer (7) e Ismael Romero (9).

Árbitros: Omar Bermudez (MEX), Orlando Varela (HON) y Fernando Leite (BRA).

Incidencias: partido del grupo F de la segunda ronda de la fase de clasificación de América para el Mundial de Catar 2027 disputado en la Arena Roberto Durán, al este de la capital panameña.