¿Qué dijo el presidente del 2 de Mayo sobre la sede de la final?

2 de Mayo disputará la final de la Copa Paraguay 2025 en condición de local. El sorteo que realizó hoy la Dirección de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) estableció al Río Parapití de Pedro Juan Caballero como el estadio del partido más importante del certamen nacional. Será el domingo 16 de noviembre, en horario a confirmar.

“Se hizo para mí lo más justo: el sorteo. Si hubiese salido sorteado General Caballero como local, con gusto iríamos a jugar a Juan León Mallorquín. Para mí es lo justo”, expresó el presidente del Gallo norteño al Cardinal Deportivo. “Dos clubes del interior jugando la final en Asunción llevarían muy poco público”, añadió Hugo Romero a ABC Cardinal.

“Ambos presidentes estuvimos de acuerdo”

Romero reveló que los titulares de ambos clubes fueron consultados por la APF para establecer el sorteo como método de elección de la sede del encuentro. “Fuimos consultados y ambos presidentes estuvimos de acuerdo con el sorteo para sea lo más justo posible. Tanto (Julio César) Aldama como yo estuvimos de acuerdo para el sorteo”, finalizó el directivo del club pedrojuanino.

