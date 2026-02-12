Eduardo Ledesma y el rival en la Fase 2: “Espero que juegue”

2 de Mayo empató 1-1 con Alianza Lima en la revancha de la Fase 1 y accedió a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El Gallo norteño, que disputa el certamen por primera vez en la historia, enfrentará a otro rival peruano: Sporting Cristal. La ida será el martes 17 en Pedro Juan Caballero, mientras que la vuelta, una semana después, en Lima.

Eduardo Ledesma analizó la clasificación histórica de los pedrojuaninos y reveló que quedó sorprendido por la forma de jugar de los Blanquiazules. “Considerábamos que iba a jugar otro tipo de juego. Nos adaptamos y las que tuvimos no supimos aprovechar porque también tuvimos para marcar”, expresó el entrenador paraguayo.

Eduardo Ledesma: “Fue difícil presionar”

“Realmente nos sorprendió un poco el formato, la manera, sobre todo en el primer tiempo, para hacernos daño”, insistió Ledesma, quien calificó al fútbol peruano de “jugar por abajo, encontrar a los internos, jugar a espaldas de los volantes para jugar a los extremos para desequilibrar por ahí”. “Fue difícil presionar porque saltaban líneas”, añadió.

El DT apuntó al próximo adversario y deseó que “sea un equipo que juegue”. “Siempre espero del fútbol peruano el trabajo del balón con gente de buen pie. Me sorprendió Alianza en ese sentido. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que juegue, que intente mover el balón porque es la característica del fútbol peruano”, finalizó.

