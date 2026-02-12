Brahian Ayala: “Pedí al técnico para entrar a patear el penal”

2 de Mayo perdía 1-0 y la serie estaba encaminada a los penales, pero una infracción de Alejandro Duarte sobre Pedro Delvalle en el área permitió la oportunidad del empate. Flavio Rodrigues de Souza acudió al VAR y señaló la pena máxima. Segundos después de la sanción, Eduardo Ledesma mandó al campo a Brahian Ayala, quien fue directamente a tomar el balón para ejecutar el disparo.

“Tuve esa corazonada de querer patear el penal”, contó Ayala, quien reveló que pidió el entrenador poder ingresar para rematar. “Le pedí al técnico. Fui yo quien le pidió entrar a patear el penal y él me concedió ese penal”, expresó el atacante de 30 años a la transmisión internacional después de finalizar el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el Alejandro Villanueva.

Brahian Ayala: “Le pedí disculpas”

Brahian Ayala habló el enojo de Elías Alfonso, quien estaba perfilado para tirar el penal, pero acabó reemplazado, expresando el enojo mientras abandonaba el campo de juego. “Es un hermano, se que lo va a entender. Le pedí disculpas, tenia que entrar porque sentía esa corazonada de que tenía que entrar a patear el penal”, explicó el ex Guaraní, Nacional, Sportivo Luqueño, entre otros.

