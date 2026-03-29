Elías Alfonso contra el arbitraje: “Me sorprende que hayan elegido la figura a los jugadores”

Uno de los momentos más tensos de la jornada fue la jugada en la que se le privó al “Gallo Norteño” de subir un tanto al marcador, que hubiera representado la apertura en el partido. Alfonso, protagonista directo de la acción, desmintió que hubiera existido una infracción por mano, previo al tanto. “No, no fue mano. Yo llevé con la panza. Es más, Paul (el árbitro) yo no te cobré a vos, le cobré a otro y el otro que fue a la disputa fue Henry Riquelme, el Sub 19, y él ningún momento fue con la mano, fue la pierna y me queda la pelota a mí”.

El futbolista subrayó la falta de claridad en la explicación recibida en el campo, calificando la situación como algo “que no se entiende y que no nos queda otra que respetar”.

Críticas a la elección de la figura

Además de lo estrictamente deportivo, el extremo manifestó su asombro por los reconocimientos otorgados al finalizar el duelo, sugiriendo que el desarrollo del partido estuvo condicionado por factores externos, dando lugar a la interpretación de que el arbitraje fue el gran protagonista. “Es difícil ir contra lo que pasó, cuesta muchísimo, y es más, me sorprende que hayan elegido la figura a los jugadores, pero bueno son cosas que uno no puede remediar”.

Para cerrar, el jugador del 2 de Mayo dejó una frase cargada de ironía y cuestionamiento ético, marcando una diferencia entre la conciencia de su plantel y la de los encargados de impartir justicia. “Nosotros nos vamos a dormir tranquilos y vamos a ver cómo otra gente va a dormir porque yo no me iría tranquilo así”.