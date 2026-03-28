Olimpia y su primera goleada en el torneo, en una noche de polémicas en Sajonia

Aunque Olimpia intentó asumir el protagonismo adelantando sus líneas, al alcanzarse la media hora de juego la sensación era que el “Gallo Norteño” estaba más cerca de abrir el marcador. El equipo de Eduardo Ledesma, con apenas dos o tres toques, activaba transiciones rápidas que explotaban las espaldas del bloque franjeado. Previamente, el Decano había avisado con la pelota detenida: un córner de Alan “Coyote” Rodríguez encontró a Hugo Sandoval, quien se impuso a Alberto Espínola para conectar un cabezazo que el portero Ángel Martínez alcanzó a desviar lo justo para que el balón diera en el larguero.

La gran polémica estalló cuando el 2 de Mayo capitalizó un contraataque punzante iniciado por Elías Alfonso. Tras un disparo de Alan Gómez y el rebote del debutante Sebastián Lentinelly, Rodrigo Ruiz Díaz mandó el balón a la red. Sin embargo, el juez Carlos Paul Benítez, tras revisar el monitor del VAR, anuló el tanto por una discutida mano de Alfonso en el origen de la jugada que las tomas televisivas no terminaron de clarificar.

Justo cuando el cronómetro apretaba en el cierre de la primera etapa, Olimpia logró destrabar un trámite que se le presentaba esquivo. La llave del gol llegó tras una acción fortuita en el área: Alberto Espínola, en su intento por proteger la posesión, terminó enganchando el pie derecho de Hugo Sandoval. El impacto fue suficiente para que el atacante franjeado fuera al suelo, provocando que el juez Carlos Paul Benítez señalara el punto penal. A pesar de que las repeticiones televisivas no terminaron de disipar las dudas sobre la intensidad del contacto, la determinación arbitral se mantuvo inalterable. Adrián Alcaraz tomó el esférico y engañó por completo a Ángel Martínez; su remate, sereno y ajustado al poste izquierdo, sentenció el 1-0 con el que el Decano se retiró a vestuarios con la tranquilidad de la ventaja mínima.

En los primeros compases de la etapa complementaria, el Franjeado no dio margen de reacción y logró duplicar su ventaja en el marcador. Tras una accidentada sucesión de rebotes dentro del área del “Gallo”, la jugada derivó en un intento de buscapié que impactó de lleno en César Castro. El esférico, vivo en zona de castigo, quedó a disposición de Hugo Sandoval, quien no dudó en sacar un potente disparo de zurda. El remate se desvió levemente en el trayecto tras rozar en Pedro Sosa, factor que terminó por descolocar por completo al portero Ángel Martínez y sellar así el segundo tanto para el Decano.

El Sportivo 2 de Mayo no bajó los brazos y logró acortar distancias gracias a una elaborada y lúcida incursión ofensiva. La jugada nació por el sector izquierdo con una internada de César Castro, quien con un sutil recurso de taco dejó el balón servido para Pedro Delvalle. El recién ingresado ejecutó una diagonal electrizante de izquierda hacia el centro, logrando escapar de la marca de Fernando Cardozo para quedar perfilado y ensayar un potente derechazo. El disparo, que llevaba destino de portería, se desvió en el trayecto en Rodrigo Ruiz Díaz —quien se encontraba correctamente habilitado por la posición de Alan Rodríguez—, factor que terminó por descolocar por completo al portero Sebastián Lentinelly y decretar el descuento para el “Gallo”, devolviéndole la emoción al trámite en el Defensores.

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Minutos después, el clima en el Defensores del Chaco se caldeó tras una infracción de Richard Ortiz sobre Pedro Delvalle, la cual provocó la reacción inmediata del jugador del “Gallo”, quien terminó dejando en el suelo al capitán franjeado. Con el juego detenido y Ortiz aún tendido en el césped, Marcelo Acosta protagonizó la acción más grave de la noche al propinarle un artero pisotón al experimentado mediocampista de Olimpia. La agresión no pasó desapercibida para el juez Carlos Paul Benítez, quien, sin dudarlo, le mostró la tarjeta roja directa a Acosta, dejando al equipo de Pedro Juan Caballero con un hombre menos en un tramo crítico del partido.

El Sportivo 2 de Mayo estuvo a milímetros de igualar las acciones valiéndose de la pelota detenida, en lo que pudo ser un giro drástico en el guion del partido. Marcelo Acosta ejecutó un tiro libre con un centro al segundo poste, encontrando la irrupción de Alberto Espínola, quien al imponerse en el duelo aéreo a Mateo Gamarra, conectó el balón, dirigiéndolo hacia el poste opuesto para la aparición solitaria de Pedro Delvalle. El atacante aplicó un testazo goleador sin oposición alguna, enviando el esférico al fondo de la red. Sin embargo, el grito de gol fue nuevamente silenciado por la tecnología: tras una minuciosa revisión, el VAR comunicó que Espínola se encontraba en posición adelantada al momento de partir el centro.

Olimpia logró estirar aún más su ventaja en el marcador tras capitalizar un infortunio fatal en la última línea del “Gallo”. La acción se originó con un centro punzante al área enviado por Fernando Cardozo, el cual derivó en un rechazo corto y defectuoso por parte de Pedro Sosa. La jugada parecía estar bajo control para que Sergio Sanabria y Alberto Espínola terminaran de despejar el peligro; sin embargo, ambos defensores protagonizaron un insólito blooper debido a un evidente error de coordinación. Al pasarse de largo en la cobertura, dejaron totalmente libre el ángulo de tiro para Iván Leguizamón, quien tras su ingreso al terreno de juego se encontró con un “regalo” inesperado, que aprovechó ejecutando un zurdazo colocado que sentenció el tercer tanto para el conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, hundiendo las esperanzas de remontada del rival.

En la recta final del encuentro, Olimpia terminó de liquidar el pleito mediante un contragolpe de manual. La transición rápida fue encabezada por un inspirado Iván Leguizamón, quien, ante el cierre desesperado del último hombre rival, cedió el esférico con precisión para Hugo Quintana. El mediocampista, con un movimiento zigzagueante, dejó totalmente desorientado a César Castro dentro del área y asistió a Rubén Lezcano, este no perdonó y selló la faena con una exquisita definición que se clavó en el ángulo superior derecho del portero Ángel Martínez. Aunque en primera instancia el grito de gol fue contenido debido a una señalización de fuera de juego, la intervención del VAR corrigió la decisión inicial al confirmar la posición lícita de los atacantes, convalidando así el cuarto y definitivo tanto que sentenció la goleada decana.

Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez cumplió con creces la misión de defender su condición de invicto, tanto en el campeonato como en la temporada general. Tras esta nueva victoria, el Decano se consolida como el solitario líder de la tabla de posiciones alcanzando las 33 unidades, producto de una campaña impecable de 10 triunfos y 3 empates. Esta cosecha le permite a Olimpia mantener una ventaja de 10 puntos sobre sus perseguidores inmediatos: Cerro Porteño, que aún debe cumplir con su compromiso de esta noche ante San Lorenzo, y Nacional, que recientemente superó a Sportivo Luqueño.