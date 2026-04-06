Sergio Sanabria sobre su expulsión: “Fue el más mínimo contacto; no daba para exagerar tanto”

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el mediocampista del “Gallo” norteño ofreció su versión de los hechos, cuestionando la severidad de la decisión arbitral y explicando la naturaleza del contacto que derivó en su salida prematura del campo.

La explicación de la jugada y la supuesta exageración

Sanabria detalló cómo se produjo el forcejeo en el área. Según su relato, el movimiento tuvo una intención de bloqueo, pero terminó impactando involuntariamente en el rostro del rival, aunque insistió en que la reacción de Sánchez fue exagerada. “Viste que yo veo que el jugador de Cerro se mueve detrás mío, pero yo quería cubrirlo un poco; quería que no pase ahí frente mío y, al final, mi brazo se fue por su cara. No niego que mi brazo se fue por su cara, pero fue el más mínimo el contacto; no daba para exagerar tanto así”.

Al ser consultado sobre si consideraba que la tarjeta roja fue un castigo excesivo para la acción, el jugador se mostró tajante en su postura. “Claro que sí. Una amarilla y un aviso ya zafaba, ya tranquilo, ya estaba continuado el juego, si ni siquiera se jugó el córner todavía”.

El rol del VAR y el contacto “mínimo”

El mediocampista profundizó en los detalles técnicos de la falta, argumentando que no utilizó el codo y que intentó disculparse de inmediato al notar el impacto. Asimismo, dirigió sus críticas hacia la cabina del videoarbitraje. “Y yo, la verdad, que veo que el jugador de Cerro se mueve detrás mío y yo solo quería cubrir; no quería dejarle pasar en mi frente para cuando venga el córner y, al final, mi brazo se va por su cara. Pero no es ni la parte del codo; no se va la parte de mi brazo, la parte de la muñeca por ahí toca su cara, pero es un contacto mínimo. Cuando yo sentí que tocó su cara ya bajé mi brazo, hasta le pedí disculpas, pero el VAR llamó para la roja”.

🟥¡ASÍ FUE LA EXPULSIÓN! En esta acción Sergio Sanabria vio la roja ante el Ciclón.



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Sobre el intercambio de palabras con los jueces del encuentro, el mediocampista relató la impotencia que sintió ante la justificación recibida por parte de la terna arbitral. “Y me dijo que hubo una conducta violenta, que ya cuenta con eso, que ya no puedo hacer nada y así. Y después hablé con el cuarto, y el cuarto me dijo que ya no puede hacer nada: el VAR decide todo. ¡Qué locura!”.

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Autocrítica y el diálogo con Eduardo Ledesma

A pesar de su disconformidad con el fallo, el jugador no rehuyó a la responsabilidad de haber dejado a sus compañeros en desventaja ante un rival de jerarquía. Sanabria confesó haber conversado con el entrenador Eduardo Ledesma y asumió el error que significó la expulsión. “Y la verdad que sí, que tampoco él vio bien, pero que si fue así, que hubo una irresponsabilidad mía. Y la verdad que sí, porque en un partido complicado dejarle con un jugador al menos a mis compañeros es realmente muy difícil; la verdad que yo acepto eso, porque dejarle a mis compañeros con un jugador al menos, contra un rival que realmente juega muy bien, es complicado”.