Eduardo Ledesma: “Nosotros vinimos a buscar los tres puntos”

El estratega del elenco pedrojuanino valoró la regularidad de su plantel, que supo neutralizar las variantes ofensivas del Gumarelo y generar peligro propio, aunque reconoció que faltó la puntada final para dar el gran golpe en la capital.

El análisis de un empate con sabor a justicia

Para Ledesma, el rendimiento en La Huerta fue la confirmación del buen momento que atraviesa el equipo, manteniendo la identidad a pesar de la jerarquía del rival de turno.

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“Veníamos en una racha, creo que buena, con buenas actuaciones. Creo que hoy lo hicimos de buena manera otra vez; obviamente, jugando contra un rival que también propone, que ataca, que busca ganar. Contra un equipo grande como Libertad, que tuvo sus chances, seguro. Creo que nosotros, en ese último tramo, en ese último metro del campo, no pudimos aprovechar algunas situaciones que para mí fueron claras porque ese último pase, por ahí, no acertamos. Pero también creo que generamos las ocasiones para ganarlo y creo que el empate es un poco justo; y, obviamente, valoramos por el esfuerzo que hicieron los chicos”, explicó el DT.

El entrenador hizo hincapié en que la propuesta del “Gallo” nunca fue especulativa, buscando siempre el arco rival con sus propias herramientas.

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“Realmente, nosotros vinimos a buscar los tres puntos, pero obviamente con orden: a nuestro estilo, a nuestra manera, con nuestras armas. Y la idea era, obviamente, con los cambios también refrescar un poco el equipo. Habrá gente que juega por la banda, que hace mucho desgaste; en el caso de Sergio Fretes, Alan Fernández, Rodrigo Ruiz Díaz también, que trabajó mucho para la presión y la recuperación del balón, ayudando a los volantes. El mismo Marcelo Acosta también, que por ahí ya estaba un poco desgastado, jugando primero por dentro y después por fuera. Por eso los ingresos de Alan Gómez, de Pedro Delvalle, de Diego Acosta y también de Ulises Coronel; porque necesitábamos recuperar ese mediocampo. Sentíamos que Libertad, con los cambios, se nos estaba viniendo un poco encima y necesitábamos equiparar otra vez las fuerzas”.

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La resistencia ante la jerarquía del Gumarelo

Uno de los puntos clave del encuentro fue el inicio del segundo tiempo, donde Libertad apretó el acelerador. Ledesma reconoció ese dominio territorial, pero destacó la solidez defensiva para evitar que el manejo de balón se tradujera en peligro real para su portería.

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“En referencia al dominio de Libertad por momentos en el segundo tiempo, sobre todo por ahí defendiendo un poco más bajo nosotros; por eso hablaba de los cambios. Necesitábamos refrescar las bandas para que no se vengan con tanta facilidad los laterales. El juego interior también que tenían ellos porque, bueno, empezó a entrar Matías Rojas, entró Jorge Recalde, Amín Molinas, que maneja bien el balón; y nosotros teníamos que cuidar ese aspecto porque, bueno, se nos venían encima”.

Sobre la falta de claridad para sentenciar el partido en las transiciones, el conductor del “Gallo” Norteño lamentó la toma de decisiones en los metros finales del primer tiempo, aunque sacó pecho por la muralla que montó su equipo en el complemento.

“Creo que el primer tiempo, creo que tuvimos chances; más allá de que por ahí no se vio una clara que Rodrigo Morínigo haya parado, porque creo que tuvimos mala elección en ese último pase. Si hubiésemos acertado ese último pase, creo que nos íbamos prácticamente contra Morínigo. En el segundo tiempo sí, creo que por el momento estábamos un poco más atrás. Libertad también juega su partido, tiene gente que maneja bien el balón. Y después creo que el ingreso de Mati Rojas obviamente le da otro manejo seguramente porque tiene otra jerarquía; ‘Pachi’ Carrizo mismo, Amín Molinas también. Y creo que yo, por lo menos en el segundo tiempo, más allá de que Libertad por el momento haya tenido el balón, no recuerdo que Ángel Martínez haya tenido una parada muy clara el segundo tiempo. Sí muchos centros, capaz, de Libertad tratando de dañar de esa manera, pero creo que ahí soportamos muy bien”, concluyó.