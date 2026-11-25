El Sportivo 2 de Mayo fue puntero del campeonato Clausura, pero luego fue bajando, a tal punto que a esta altura corre el riesgo de quedarse con las manos vacías.

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El reciente empate en casa contra el descendido San Lorenzo (1-1) caló hondo, por los puntos perdidos y porque el gol rayadito se produjo en el último minuto del tiempo adicional.

“No ir una Copa es fracaso para mí”, expresó a ABC el presidente del club, Dr. Víctor Hugo Duarte Francia, quien no encuentra explicaciones a este bajón, que no condice con el esfuerzo que hace la dirigencia para honrar sus compromisos y estar al día en salarios y premios.

En 2025, el 2 de Mayo disputó la Copa Sudamericana y este año, compitió con gallardía nada menos que en la Copa Libertadores.

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En la lucha por el último cupo a la otrora “La otra mitad de la gloria”, hoy “La Gran Conquista”, el Gallo norteño tiene como rival directo Ameliano, que le lleva dos puntos de ventaja (55 contra 53), a falta de dos rondas para el cierre de la temporada.

El domingo, el elenco pedrojuanino enfrentará a Libertad, en La Huerta, a las 20:00, por la penúltima fecha. En la última, lidiará con Nacional, en la Terraza del país.

El cuerpo técnico, con Eduardo Ledesma a la cabeza, será motivo de análisis al cabo del ciclo. Además de los resultados, que tienen su importancia, también son considerados otros aspectos como el sistema de juego y la promoción promoción y consolidación en Primera de jóvenes figuras.

En ese sentido, el “2” parece estar en deuda, pues generalmente termina el año sobre el filo en cuanto al reglamento sub 19, lo que merma en cierta medida el potencial del elenco.

Lo ideal para las autoridades, es potenciar e incluir a los chicos de arranque, de modo a equilibrar los minutos durante el desarrollo de la competencia.