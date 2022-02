El “9″, de azulgrana

Mucho ruido generó el “avión” que trajo a Martins desde Belo Horizonte a nuestro país: “La Copa Libertadores tampoco la tengo y me encantaría ganarla”, fueron expresiones que seguramente no tardó en “encantar” a los hinchas azulgranas.

“Muchas gracias por haberme recibido, a mí y mi familia tan bien en Paraguay. No me lo esperaba. Me siento muy contento y con mucha confianza de que todo salga bien. Es el cariño de todos ustedes que hace que funcione de esa manera”, enfatizó.

“He hablado muchas cosas con el profesor (Chiqui Arce). Ha sido muy importante para que yo esté en Cerro, por varios motivos. Hay algunos que no puedo decir porque son de campo. Espero ayudarlo, ser profesional no solo con él sino que también con mis compañeros, con el club, que me da la confianza. Lo que hablamos con Chiqui lo demostraremos en la cancha”, avisó al hincha Marcelo.

Con que “llego muy bien, estoy muy bien físicamente y desde ahora estoy a disposición. Vengo de jugar las Eliminatorias y un amistoso. No pude jugar con el Cruzeiro porque tuve que ir a la selección”, Martins manifestó su deseo de jugar lo antes imposible con la azulgrana.

Se levanta la sanción

La directiva abonó más de 150 mil dólares de la deuda a Boca Juniors y la FIFA levantó el impedimento de anotar las fichas. Con esto, Moreno Martins, Alfio Oviedo, Robert Piris da Motta y Wilillams Riveros ya fueron habilitados.