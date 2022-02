Cerro Porteño y la presentación en redes de Moreno Martins

Marcelo Moreno Martins ya es jugador de Cerro Porteño. En un jueves frenético, el boliviano de 34 años aterrizó al mediodía y por la tarde, fue presentado en La Nueva Olla. Antes, el delantero ingresó al estadio del Ciclón y grabó el vídeo de bienvenida: con un arco y una flecha por el apodo de Flecheiro, el atacante anunció que “ya estoy en el Barrio”. El exCruzeiro, goleador actual de las Eliminatorias Sudamericanas con 10 tantos, firmó por dos temporadas.

Moreno Martins, quien debutó en Oriente Petrolero en 2003, disputó el combo clasificatorio al Mundial Qatar 2022 entre enero y febrero: el último partido fue el martes 1 de febrero, cuando disputó los 90 minutos y marcó un tanto en la derrota 3-2 contra Chile en La Paz. A pesar de la más de una semana sin jugar, el nacido en Santa Cruz de la Sierra expresó estar a disposición. “Llego muy bien, estoy muy bien físicamente y desde ahora estoy a disposición”, señaló.

“He hablado muchas cosas con el profesor (Francisco Arce). Ha sido muy importante el profesor para que yo esté en Cerro, por varios motivos. Hay algunos que no puedo decir porque son de campo. Espero ayudarlo, ser profesional no solo con él sino que también con mis compañeros, con el club, que me da la confianza. Lo que hablamos con Chiqui lo demostraremos en la cancha”, agregó el delantero, que podría debutar contra Guaraní, en la tercera fecha.

