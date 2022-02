Robert Rojas regresó y convirtió en el triunfo 2-0 de River Plate

Robert Rojas no arrancó la Copa de la Liga a causa de una pubalgia. El defensor fue convocado en el penúltimo combo de las Eliminatorias Sudamericanas y disputó 45 minutos contra Brasil en Belo Horizonte. El lateral fue reemplazado al terminar la primera etapa por una molestia muscular, que posteriormente, marginó al paraguayo de los primeros dos partidos de River Plate (0-1 vs. Unión y 4-1 vs. Patronato) en el campeonato argentino.

El domingo, en la visita del Millonario a Newell’s Old Boys por la tercera fecha de la Zona A, Rojas retornó y arrancó el encuentro contra la Lepra de titular. El ex Guaraní no solo disputó los noventa minutos sino que también, marcó uno de los goles de la victoria 2-0 de los dirigidos por Marcelo Gallardo en el estadio Marcelo Bielsa. Tres minutos después de que Juan Fernando Quintero abra el marcador, el concepcionero sentenció el resultado.

En una salida de contra golpe, Rojas recibió un pase de Santiago Simón en el interior del área y, sin marca encima, remató de primera. El balón no llevaba fuerza ni tampoco iba esquinada, pero complicó al arquero Iván Arboleda, quien trató de asegurar el tiro, pero terminó rebotando la pelota hacia el ángulo. El diestro de 25 años marcó por séptima vez en el torneo de liga del vecino país y alcanzó los nueve, sumando los dos en la Copa Libertadores 2020.

El gol de Robert Rojas en el triunfo de River Plate