Aunque llevaba tres meses sin competir, Óscar Romero necesitó de unos días para estar cien por ciento físicamente y debutar en Boca Juniors. El paraguayo jugó por primera vez con la camiseta del Xeneize y no tardó para evidenciar toda la calidad y el por qué Juan Román Riquelme eligió al zurdo para reforzar a uno de los grandes de Argentina. De titular, el mellizo de Ángel metió dos asistencias en la goleada 4-1 y clasificación a la segunda ronda de la Copa Argentina.

“Battaglia me pidió que me juntara con los delanteros y jugara en sociedad con los mediocampistas. Suelto, libre”, expresó Romero, quien fue la figura del triunfo sobre Central Córdoba de Rosario por la Primera Fase. Óscar generó otras ocasiones de gol, pero por la ineficacia de los atacantes, el resultado no fue mayor. Además, tuvo un par de tiros al arco y desperdició un tanto con el arco en blanco. “Me quedo con el triunfo del equipo y con el esfuerzo de mis compañeros”, agregó.

“Estoy muy contento, feliz de estar en un club tan grande como Boca (…) Estaba ansioso por debutar porque no es lo mismo entrenarse que jugar un partido oficial”, explicó el ex Cerro Porteño, que con el rendimiento en el estreno, ya presionó para jugar en el equipo principal de Sebastián Battaglia. El domingo, el Azul y Oro recibirá a Huracán en la Bombonera por la quinta jornada de la Copa de la Liga, certamen en el que es tercero, a cuatro puntos del líder Colón, en la Zona B.