“Pedimos a Juan Alberto Acosta para que pugne por la APF”

Robert Harrison sorprendió a todos el miércoles pasado cuando a un pedido de adelantar las elecciones para una posible continuidad en el cargo, el actual presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) haya respondido que no continuará al mando del organismo. La salida del empresario es inminente y la dirigencia comienza a pensar en los candidatos. Aldo Snead, directivo de Guaraní, reveló que los integrantes de la comisión directiva solicitaron a Juan Alberto Acosta, titular de la institución, “pugnar por la APF”.

“Ayer (martes) en reunión de Comisión le pedimos al presidente Juan Alberto Acosta que pugne por la APF. No es que él nos dijo que se quiere candidatar, nosotros le pedimos y ya dependerá de él. Yo creo que Juan Alberto Acosta aceptará nuestra propuesta”, expresó Snead al Cardinal Deportivo. “Nosotros creemos que él es un candidato potable, ideal para ese cargo. Ya lo ha demostrado, ha hecho maravillas en el club”, agregó el dirigente, que también adelantó que Acosta no estará presente en las próximas elecciones del club.

“En una conversación informal, él (Juan Alberto Acosta) me ratificó que no vuelve a candidatarse a la presidencia del club”, expresó Snead, quien aseguró que Acosta aceptaría pelear por el sillón presidencial del ente rector del fútbol paraguayo. “Yo creo que sí porque, si no tenía intenciones y no tenía pensado en algún momento, ya hubiera dicho que definitivamente se negaba”, puntualizó a ABC 730 AM.