Snead y el caso Rodi Ferreira: ¿hubo indisciplina del lateral?

Rodi Ferreira estuvo ausente en la victoria de Guaraní 3-1 sobre el 12 de Octubre de Itauguá. El lateral ni siquiera fue convocado por el entrenador español, al parecer por un acto de indisciplina en los días previos al partido (lunes 7). En Dos Bocas, los rumores señalaban que el club pensaba rescindir el vínculo del lateral, pero Aldo Snead desmintió las versiones y mencionó que la directiva no realizó ninguna solicitud por el caso del defensor.

Lea más: “Pedimos a Juan Alberto Acosta que pugne por la APF”

“No demostró lo necesario, no demostró el nivel que suele demostrar y es una cuestión del cuerpo técnico. La comisión directiva no pidió nada (…) No tenemos conocimiento acabado del tema, no tengo conocimiento”, explicó el dirigente del Aborigen al Cardinal Deportivo. El ex Deportivo Capiatá, que llegó desde la División Intermedia por pedido de Fernando Jubero, había errado el penal contra el América Mineiro en la eliminación de las Copa Libertadores.