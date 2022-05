Libertad: Barboza, reincidente en la expulsión

A raíz de aquella expulsión en la tercera fecha del torneo Apertura, producto de la agresión a Guillermo Paiva, en el duelo frente a Olimpia, Barboza se ausentó en siete juegos. Entonces, el zaguero gumarelo fue suspendido provisoriamente por dos juegos, pero se le computó solo uno y la severa sanción del tribunal de justicia fue inhabilitarlo por 45 días y a pagar una multa de treinta salarios mínimos.

En el choque del domingo contra la Academia, en La Huerta, Alexander Barboza fue expulsado de nuevo con roja directa por el árbitro Derlis López, tras la agresión a Carlos Arrúa.

Inclusive, el defensor argentino descargó toda su irá con el micrófono de ambiente de la televisión ubicado cerca del gramado.

Por otro lado, Libertad se apresta de cara al encuentro de mañana frente a The Strongest, por la clasificación a octavos de la Copa, a las 18:00 en Sajonia.

Pausa en el Apertura hasta mediados del mes próximo

Después del partido del próximo lunes entre el 12 de Octubre y Guaireña, en la regularización la 17ª ronda, se abre un periodo de pausa hasta el 13 de junio en el torneo Apertura, dando paso a la Fecha FIFA con los partidos de la selección paraguaya frente a Japón y Corea.

Entonces, próximamente se programarán los partidos de la 18ª jornada del campeonato y que se disputarán entre el lunes 13 y miércoles 15 de junio.

Los encuentros de la próxima ronda y con los días y horarios por confirmar aún son: Sportivo Ameliano vs. Olimpia, en el Defensores del Chaco, Nacional vs. Tacuary, en el Arsenio Erico, Guaraní vs. Libertad, en el Rogelio Livieres, Guaireña vs. General Caballero, en el Parque del Guairá, Sol de América vs. 12 de Octubre, en el Luis Alfonso Giagni, y Cerro Porteño vs. Resistencia, en la Nueva Olla.