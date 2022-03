Alexander Barboza: suspendido por 45 días y multado económicamente

Alexander Barboza fue sancionado por 45 días y multado con 30 salarios mínimos a causa de la agresión a Guillermo Paiva en el clásico blanco y negro. La sanción entra en vigencia desde el día de la notificación al jugador, que será este viernes. El 20 de febrero, en el regreso de Roque Santa Cruz al Manuel Ferreira, donde fue abucheado y silbado por los hinchas de Olimpia, el argentino había reaccionado contra el joven atacante, que según el defensor, insultó con frases racistas.

Lea más: Sanción provisoria por dos partidos a Alexander Barboza

“Alexander Barboza suspendido 45 días (a correr desde la notificación) más multa de 30 salarios mínimos por la agresión a Guillermo Paiva en el partido contra Olimpia”, reveló el periodista de ABC, Wilson González. De esta manera, Barboza, quien había recibido una suspensión provisoria de dos partidos (ausente vs. 1-0 Tacuary), estará a disposición de Daniel Garnero, por el torneo Apertura 2022, a finales de abril. Mientras tanto, sí podrá disputar la Copa Libertadores.

Lea más: El descargo de Barboza después del cruce y la agresión a Paiva

Por su parte, Paiva no recibió ningún castigo por la denuncia que realizó Barboza. “Hay cosas que no se dicen. Ni dentro ni fuera de la cancha. No al Racismo (…) No soy violento y no apoyo lo ocurrido hoy; pero siempre por delante de todo está el respeto”, había escrito el ex Independiente de Avellaneda después de la agresión al delantero del Franjeado, que, también por Instagram, desmintió alguna discriminación. “Jamás discriminaría o sería racista”, escribió.

Lea más: Paiva rompió el silencio y respondió a Alexander Barboza