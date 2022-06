A Cerro Porteño, lo poco vale acercarse a Libertad

Un tiempo bueno, el gol y nada más

Triunfo que permite acortar la diferencia en la pelea por el título del torneo Apertura y punto: el partido de anoche en la Nueva Olla tuvo un primer tiempo que orilló lo agradable y el único gol, después para atrás.

El equipo azulgrana sin ser muy superior, una disposición táctica distinta con Aquino y Fariña detrás de Oviedo, el único punta, pero siempre con la pelota en su dominio ejerció lo mejor en el campo de juego, que tampoco estuvo vistoso ayer.

Lea más: Desde que llegó a Cerro, Carrascal se adaptó muy bien”

Los primeros veinte minutos el local lo encerró al cuadro de la Chacarita en su sector, que tampoco encontró la manera de evitar replegarse bastante.

Atacar con velocidad y con mucha gente fue seguramente el plan de Chiqui Arce, quien al no tener esa respuesta, tempraneramente echó mano al cambio: Cardozo Lucena por Rivas, con el que también varió el dibujo inicial. Con el doble “6″ y Claudio en su posición natural, el Ciclón jugó mejor.

Pasaron tres ocasiones claras de gol en la portería celeste, ante que en un entrevero de piernas, apareció Luis que aprovechó la situación y marcó el único tanto del partido. Después se jugaron seis minutos antes de volver a vestuarios.

Lea más: “No me gustó, no me sirvió y no fue bueno parar el campeonato”

El segundo periodo arrancó con el juvenil Juan José Giménez (19 años) en la formación del Ciclón. Este mostró atrevimiento en lugar de Enzo, pero como todo el equipo se vino abajo, no se escapó de lo malo que fue el recorrido de la pelota en esta parte. Cerro perdió claridad, no tuvo el mismo despliegue del lapso anterior, pero Resistencia tampoco tuvo la osadía como para quebrantar la última línea azulgrana que no quedó ajena al bajón...

Sin inquietarse mucho Jean pasó la noche, casi al final el arquero Ruhan evitó la segunda anotación de local a Oviedo.

En fin, el equipo del barrio supo ganar en la vuelta a la competencia y acorta distancia.

Chiqui y el triunfo

“Un partido duro y difícil, lo imaginamos así por la campaña que viene haciendo el rival. Pero creo que lo ganamos merecidamente, por poco margen, pero merecidamente”, expresiones que abrieron el análisis anoche del técnico Francisco Arce tras la victoria frente a Resistencia.

Contrariamente a otros, el entrenador azulgrana indicó que la pausa les vino bastante bien, incluso permitió trabajar mucho el sistema con el que se arrancó anoche el partido. “El parate nos vino, show, espectacular”, enfatizó Francisco.

Carrascal, tres años más

Cerro Porteño hace uso de la opción de compra del pase del mediocampista colombiano Rafael Andrés Carrascal Avilez (29 años), y se queda con el 70 por ciento de la cartilla y el nuevo contrato será por tres temporadas más.

El América de Cali confirmó la cesión de los derechos económicos y deportivos al Ciclón.

Tiburón se lamenta

“Nosotros vinimos a ganar este partido. Sabemos que Cerro es un equipo que propone mucho por los costados, por fuera. Tratamos de trabajar esos detalles, y el gol llega de una jugada que perdimos la posibilidad de cerrar. Por la manera que encontraron el gol, no condice con lo que proponen”, dijo Roberto Torres.