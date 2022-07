San Lorenzo y una victoria agónica para avanzar en la Copa Paraguay

Con un doblete de Jorge Guerrero, San Lorenzo venció por la mínima diferencia de 2-1 a Olimpia de Itá en el estadio Gunther Vogel de la ciudad universitaria; Pedro González marcó el empate transitorio para el decano iteño.

Con esta victoria el equipo de Miguel Cristaldo se convierte en el decimoséptimo clasificado a la fase 3, sumándose a: Sport Primavera (UFI), Fulgencio Yegros (Primera B), 2 de Mayo (Intermedia), Sport Colonial (Primera C), Cristóbal Colón JAS (Primera B), Deportivo Capiatá (Primera B), Benjamín Aceval (Primera C), Sportivo Trinidense (Intermedia), General Caballero ZC (Primera B), Atlético Colegiales, River Plate (Intermedia),Sportivo Iteño (Intermedia), Deportivo Obrero (UFI), Sport Colombia (Primera C), Sportivo Luqueño (Intermedia) y Fernando de la Mora (Intermedia).

Síntesis

Olimpia de Itá (Itá) 1-2 Sportivo San Lorenzo (San Lorenzo)

Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo). Árbitro: Alejandro Ramírez. Asistentes: Juan Figueredo y Lorenzo Giménez. Cuarto árbitro: Alberto Candia. Delegada APF: Johana Duré.

Alineaciones:

Olimpia de Itá: Ramón Alemán; Elvio Díaz, Mathías Ayala, Mario Smith y Jordan Báez; Pedro González, Fredy Fariña, Diego Rojas y Víctor Miranda (46′ Pablo Morel); Pedro González (58′ Jorge Miranda) y Marcelo Ríos (55′ Alcides Valdez). D.T: Ángelo Foroni.

Sportivo San Lorenzo: Roque Cardozo; Fabricio García, Carlos Montiel, Juan Villamayor y Marcos Urán; Luis Gamarra (46′ Sandro Galeano), Édgar Aranda, Giovanni Martínez (77′ Guido Insfrán) y Armando Torres; Fernando Cáceres (74′ Luis Rivarola) y Jorge Guerrero. D.T: Miguel Cristaldo.

Goles: 49′ y 89′ Jorge Guerrero (SSL); 73′ Pedro González (OI).

Amonestados: 24′ Ramón Alemán, 24′ Jordan Báez y 74′ Pedro González (OI); 4′ Luis Gamarra, 31′ Jorge Guerrero, 48′ Édgar Aranda, 85′ Fabricio García y 86′ Juan Villamayor (SSL).

Incidencia: A los 25 minutos de la primera etapa, Ramón Alemán de Olimpia de Itá, le tapó un penal a Fernando Cáceres de Sportivo San Lorenzo.