Fabián Balbuena no permitió negociar con otro club de Brasil

“Está cerrado lo de Fabián Balbuena al Corinthians, el club le demostró mucho cariño, es ídolo de la gente y ojalá disfrute y gane todo lo que sea posible. El tiene más de tres años de contrato con el club ruso, por eso no rescindimos el contrato con ellos. Lo mejor fue sacarlo de ahí por un año”, señaló Bittar a la 730 AM, ABC Cardinal.

Afirmó que el Flamengo lo quiso llevar. “El Flamengo también lo buscó, pero el no me permitió negociar con otro club de Brasil que no sea el Corinthians”.

Además, confirmó que Omar Alderete aún no llegó a un acuerdo con el Getafe. “Todavía no, estaré mañana con Omar Alderete y para el fin de semana seguramente tendremos algo concreto, tiene varias ofertas, una de ellas la del Getafe. Vamos a decidir lo mejor para su futuro”, concluyó.