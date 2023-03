Leo Messi, emocionado en Luque: del “esto es para toda la vida” al “amo al fútbol”

Leo Messi, capitán de la Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, dio un discurso luego de recibir su estatua en tamaño real, el bastón del “liderazgo y el comando mundial” y las replicas de la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

“No somos realmente conscientes de lo que significa ser campeones del mundo. Nosotros pensamos en lo que viene y no en lo que hicimos y creo que esto es para toda la vida”, comenzó diciendo el diez.

Lea más: Conmebol condecora a los Campeones del Mundo en emotiva ceremonia

“Ahora me queda disfrutar de lo que me queda y que no sé cuánto será y de disfrutar de lo que hice siempre, lo que me gustó siempre, como lo hice en toda mi carrera”, añadió. Emocionado, en la parte final, Messi cerró diciendo: “Amo el fútbol. Quiero disfrutar de la pelota, que es lo más lindo que hay”.

La cantante argentina, Sole Pastorutti, le dedicó la canción “Brindis” a Leo Messi, quien no pudo evitar lagrimear en uno de los momentos más emotivos de la noche en la Conmebol.