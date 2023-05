Aguirre: Mejor el segundo tiempo con un poco de ayuda de Cerro

“En el primer tiempo creo que Cerro presiono bien, nos robó algunas pelotas, creó situaciones, pero la sensación era que tenía el dominio del juego. El penal les abrió la posibilidad de hacer un gol como a nosotros nos favoreció la expulsión de ellos, jugamos mejor el segundo tiempo, creo que el resultado estuvo bien, el empate fue de acuerdo a lo que vimos en el campo”, aseguró Aguirre en conferencia de prensa.

Habló de los cambios que realizó. “Normalmente hago los cinco cambios, siempre buscado alternativas, tenemos la costumbre de mover el banco de suplentes, no importan la situación, buscamos alternativas y que todos ayuden. En el segundo tiempo tuvimos más control”.

Habló de la posición de Facundo Zabala. “Lo de Zabala en la segunda línea era para entrar un poco más precavido porque Cerro tiene un sector derecho fuerte, el plan era que Iván Torres juegue los minutos que jugó. Hugo Fernández encontró el gol, estuvo cerca de anotar otro, estuvimos buscando alternativas, el segundo tiempo fue muy bueno para mí porque en todo momento nos fuimos a buscar. Al final encontramos el gol con Hugo Quintana, otro que también fue criticado”, mencionó.

Para él, ambos equipos llegaban de la misma forma. “No sé si Cerro llegaba mejor que nosotros, sí tuvo mejores resultados, eso no hacía que llegue mejor porque se juegan dos competencias, para mí era parejo y fue lo que se vio en el campo. Estamos con el objetivo de clasificar a octavos en Libertadores y después intentar ganar el torneo Clausura”.

Cree que el hincha de Olimpia se fue feliz del estadio por el rendimiento. “Los resultados tienen mucho peso, me imagino que el hincha de Olimpia quería ganar, vio a un equipo combativo que levantó dos veces el resultado y le habrá gustado”.

También haló de Mateo Gamarra y Antolín Alcaraz. “Mateo sufrió un golpe muy fuerte, no sé decir más, espero que no sea grave, aunque estaba muy dolorido. No me preocupaba que jugará Alcaraz, podía generar alguna duda, pero vieron la calidad que tiene y es meritorio tener ese rendimiento”, concluyó.