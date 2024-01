Torneo Apertura: Salpicado con polémica

Incidencia del VAR, clave en el desarrollo del juego

Polémico e intenso. Así fue el desarrollo de la primera etapa, que se cerró 2-1 en favor de Libertad gracias al cabezazo de Óscar Cardozo, cuando moría el primer lapso.

Lea más: Libertad vs. Sportivo Luqueño: Resultado, resumen y goles

La propuesta de la visita incomodó mucho al local. Al Gumarelo le costó mucho imponerse en el desarrollo del juego. La intensidad que proponía Luqueño de mitad de cancha hacia adelante les obligó a cometer algunos errores en la salida y les costó encontrar espacios para hacer daño.

Cuando recuperaba el balón la visita salía rápido por los costados, pero cuando la situación lo exigía, intentaron apostar por el juego colectivo para ganar terreno en campo rival.

En cuanto a situaciones, las mejores fueron generadas por el elenco de Tuyucuá. Los auriazules tuvieron sus chances, pero fueron más aproximaciones que situaciones claras para anotar.

Renglón aparte para la actuación del VAR, determinante en los dos primeros goles del duelo.

Lorenzo Melgarejo abrió el marcador luego que Óscar Cardozo acomodara el balón con el brazo tras un tiro de esquina. Juan Gabriel Benítez dio el visto bueno al juez Blas Romero y este validó el gol.

A pesar de las protestas airadas, los visitantes no perdieron la concentración, mantuvieron la idea de juego y llegaron al empate gracias al gol de penal de Nicolás Maná. En esta ocasión, el VAR confirmó la mano de Néstor Giménez.

En el último minuto de adición, Aguilar perdió la marca de Tacuara en el córner y el goleador no perdonó.

En la segunda parte Luqueño continuó jugando de igual a igual, alternando intensidad y juego asociado para pisar el área rival. Su pecado fue la falta de precisión en los metros finales para poder lastimar.

En varios pasajes Libertad no la pasó bien y tuvo que retroceder. Cuando lograba salir del asedio, buscaba atacar los espacios que dejaba su rival, pero equivocaron ese último pase.

Los minutos finales fueron de infarto. De ida y vuelta. El local lo pudo liquidar de contra y la visita lo pudo igualar.

“Satisfecho por el trabajo del equipo”

“Hoy puedo salir satisfecho por el trabajo del equipo y la entrega. Si de esta forma nos entregamos vamos a tener la posibilidad de pelear arriba”, manifestó el entrenador de Luqueño Julio César Cáceres tras la derrota 2-1 ante Libertad.

Con respeto al primer gol del gumarelo, que generó la polémica por la mano previa, el DT auriaul indicó: “A partir de ahí comenzó la diferencia. Detener esa pelota y dejar servida para el gol es lo que refleja la protesta de los muchachos. La explicación es que como no fue intencional y no marcó él, por la nueva regla no se puede anular”.

Volviendo al desarrollo del encuentro, el Emperador dejó en claro: “Fue un partido muy parejo. Estamos demostrando que queremos pelear de igual a igual con todos. Creo que nos faltó la tranquilidad de la culminación. Vimos un partido muy intenso y nosotros tratando de jugar siempre”.

“Lo único que nos falta es volver a ganar para tener de nueva esa inyección anímica que da la victoria”, finalizó.