Olimpia casi tira la toalla en el Apertura

Fue un espectáculo abierto y entretenido entre Recoleta FC y Olimpia, que demostraban frescura de mitad de campo para arriba, pero que tenían complicaciones defensivas. Por ese motivo, la sensación de gol era permanente.

Del lado de Recoleta sobresalió el picante Brahian Vidal, limpeño potente, encarador, capaz de llevarse a todos por delante. Un novato en el profesionalismo que con algo de “vianda”, tiene futuro internacional a corto plazo. El atacante tuvo una chance clara de anotación que la desperdició con su disparo fallido.

Olimpia, con el juego físico característico, rápido mientras las piernas responden, cargó por los costados y desgastó a la experimentada zaga canaria.

La primera oportunidad propicia para romper el cero la dispuso Hugo Adrián Benítez, cuyo envío fue desviado por el golero uruguayo Gonzalo Falcón.

Redes culminó con un acción iniciada con el balón filtrado por Paredes y el centro de Morínigo. Un gol que no subió al marcador por posición adelantada del colmenense, advertida mediante el VAR.

Con los cambios, Martín Palermo emitió una señal para nada positiva, como priorizando la Copa Libertadores, en la que Olimpia enfrentará el miércoles al boliviano San Antonio Bulo Bulo, en Cochabamba.

Apenas iniciada la complementaria, el turbinado Brahian Vidal dejó en camino a Junior Barreto por izquierda y su envío, paralelo a la portería, fue interceptado por Abel Paredes en la cobertura frente al chico Schupp. Autogol del lateral izquierdo. Marino Arzamendia quedó fuera de acción.

La sacudida franjeada fue inmediata y la remontada se presentaba en el horizonte franjeado porque había mucho camino por transitar, con un rival agotado. Un tiro de esquina de Redes fue conectado por Alejandro Maciel de cabeza ante la sombra de Núñez para establecer el empate.

El Decano se fue adelante. Desde ese aspecto no se puede cuestionar la actitud, pero un grande necesita variantes futbolísticas que no la demostró. Además, a esa altura los experimentados Richard Ortiz y Pratto ya estaban sentados en el banco, como restando importancia al partido y eso no puede suceder.

Falcón destaca el punto conquistado

Gonzalo Falcón, portero uruguayo de Recoleta, de 28 años, fue el segundo futbolista canario de más alta calificación, después de Brahian Vidal Ferreira (22). El golero destacó el empate logrado contra Olimpia.

“Nos llevamos un punto importante contra un grande, que nos va servir, va sumar para el final del campeonato. Estos son partidos complicados, es un equipo grande y tuve buenas intervenciones, que es lo que tratamos siempre de hacer nosotros los arqueros, lo que entrenamos día a día”.

El golero agradeció al profesor Osvaldo Cabral y a los arqueros del grupo, puesto que “es un trabajo colectivo y bueno, queremos seguir por este camino”.

El delantero olimpista Rodney Redes (25) manifestó: “Vinimos a buscar la victoria, desde el primer minuto propusimos, pero no pudimos llevarnos los tres puntos, ahora damos la vuelta la página y pensar en el partido de la Copa (Libertadores)”.