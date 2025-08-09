Fútbol

Cerro Porteño vs. Nacional: ¿Cómo está el historial del clásico?

Cerro Porteño y Nacional disputan hoy la séotima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Tricolor juegan el clásico de Barrio Obrero en La Nueva Olla.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 09:44
El brasileño Edu, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido contra Nacional por la undécima jornada del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño y Nacional juegan hoy un nuevo clásico de Barrio Obrero. El Ciclón recibe a la Academia por la séptima fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: comienza a las 18:30 en el estadio La Nueva Olla. El partido de hoy es el 270 en la historia de los encuentros de Liga de la Primera División de Paraguay.

Desde el primer duelo en 1913 hasta el último en el torneo Apertura 2025, el Azulgrana y el Tricolor disputaron 269 juegos: el conjunto que actualmente dirige Diego Martínez ganó en 142 oportunidades (registra 479 goles), mientras que el cuadro que conduce Pedro Sarabia triunfó en 68 ocasiones (suma 309 tantos). Por su parte, empataron 59 veces.

Jordan Santacruz, jugador de Nacional, y Derlis Rodríguez, futbolista de Cerro Porteño, pelean por el balón en un partido por la fecha 19 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño vs. Nacional: Historial

Partidos jugados: 269

Cerro Porteño victorias: 142

Nacional triunfos: 68

Empates: 59

