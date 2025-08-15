Árbitros de los clásicos Guaraní vs. Cerro Porteño y Olimpia vs. Libertad

Guaraní vs. Cerro Porteño y Olimpia vs. Libertad tienen árbitros: Blas Romero y Carlos Paul Benítez respectivamente. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reveló hoy a los jueces de la octava fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Ciclón juegan el sábado, mientras que el Decano y el Gumarelo, el domingo.

Romero dirige, acompañado por José Méndez en el VAR, el duelo entre el escolta inmediato y el puntero, a las 18:30, en el Arsenio Erico (el Legendario está a 1 punto del Azulgrana en la tabla de posiciones). Por su lado, Benítez, con Ulises Mereles en la tecnología, conduce el blanco y negro, a las 16:00, en el Defensores del Chaco (el Franjeado es séptimo y el Repollero está sexto).

Los árbitros de los clásicos de la octava fecha

Guaraní vs. Cerro Porteño

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Olimpia vs. Libertad

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Luis Onieva.