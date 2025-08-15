Octavo capítulo del Clausura 2025

Atlético Tembetary y Sportivo 2 de Mayo medirán fuerzas este viernes en Villa Elisa, a las 16:00, mientras que Recoleta FC y General Caballero de Juan León Mallorquín lidiarán sobre el césped sintético del Independiente de Campo Grande, a las 18:30, por la octava fecha del campeonato Clausura 2025.
Nómadas y mallorquinos están en la zona roja y solo un milagro hará que continúen en la máxima categoría.
Existe una gran diferencia entre los clubes apremiados con el promedio: “Tembe” perdió sus siete partidos, en tanto que “General” viene de dos triunfos seguidos y ese impulso ganador le brinda esperanzas para al menos seguir sumando.
El Gallo norteño no atraviesa por un buen momento, al igual que el Canario, que en principio iba a cambiar de timón y luego decidió brindarle la confianza al técnico Jorge González Frutos, al menos por una fecha más.
Una jornada que moverá el tablero de la parte baja de la clasificación, no precisamente de la parte superior. La ronda continuará el sábado con dos cotejos y se completará el domingo, con otro par de lances.