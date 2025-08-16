Fútbol

A qué hora juega Tembetary vs. 2 de Mayo y dónde ver hoy en vivo

Atlético Tembetary y 2 de Mayo disputan hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 13:55
El argentino Nicolás Malvacio (33), jugador del Atlético Tembetary, protege el balón en un partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
El argentino Nicolás Malvacio (33), jugador del Atlético Tembetary, protege el balón en un partido frente a 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.@CopaDePrimera

Atlético Tembetary y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero abren hoy la octava fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Rojiverde y el Gallo juegan a las 16:00, hora de Paraguay, en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Atlético Tembetary y 2 de Mayo abren la octava ronda del Clausura

Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Lea más: Gustavo Gómez: gol y record histórico en Copa Libertadores

Tembetary vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

