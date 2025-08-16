Fútbol

Premier League: Liverpool gana con Jota en el recuerdo

Cargado de emotividad por los permanentes recuerdos al que fuera su jugador, el portugués Diogo Jota, fallecido en julio pasado en un accidente de coche, exigido por su condición de campeón y robustecido con los refuerzos incorporados para su plantel, el Liverpool inició la defensa de su corona con una victoria agónica, a dos minutos del final, firmada por el italiano Federico Chiesa, frente al Bournemouth (4-2).

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 20:41
El italiano Federico Chiesa, con este remate marcó el 3-2 de Liverpool, en el minuto 88.
El italiano Federico Chiesa, con este remate marcó el 3-2 de Liverpool, en el minuto 88.

El transalpino, sin apenas protagonismo el pasado curso, en el que el Liverpool fue campeón, y candidato a dejar el club red ante la llegada de más refuerzos, solo necesitó seis minutos sobre el césped para devolver la ventaja a su equipo, responder a la insurrección provocada por el ghanés Antoine Semenyo, que dio el empate provisional a los visitantes, y dejar los tres puntos en Anfield el día de Diogo Jota.

Con un gasto cercano a los 3.000 millones de euros, invertidos en jugadores, aún no da por cerrada el plantel el conjunto de Slot que tiene entre ceja y ceja al sueco del Newcastle Alexander Isak. Pero mientras el escandinavo llega o no llega, Hugo Ekitike reclamó su particular atención.

El francés de 23 años, fichado del Eintracht Fráncfort, abrió el camino al conjunto de Anfield que se sobrepuso a la enorme carga emocional que marcó el primer encuentro de los reds por el recuerdo a Diogo Jota.

Programa, 1ª fecha. Hoy. Liverpool 4-Bournemouth 2. mañana (8:30): Aston Villa- Newcastle; (11:00), Brighton-Fulham, Sunderland-West Ham, Tottenham-Burnley; (13:30), Wolverhampton- Manchester City. Mañana (10:00), Nottingham- Brentford y Chelsea- Crystal Palace; (12:30), Manchester United-Arsenal. Lunes (16:00), Leeds- Everton.

