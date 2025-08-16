Premier League: Liverpool gana con Jota en el recuerdo

El transalpino, sin apenas protagonismo el pasado curso, en el que el Liverpool fue campeón, y candidato a dejar el club red ante la llegada de más refuerzos, solo necesitó seis minutos sobre el césped para devolver la ventaja a su equipo, responder a la insurrección provocada por el ghanés Antoine Semenyo, que dio el empate provisional a los visitantes, y dejar los tres puntos en Anfield el día de Diogo Jota.

Con un gasto cercano a los 3.000 millones de euros, invertidos en jugadores, aún no da por cerrada el plantel el conjunto de Slot que tiene entre ceja y ceja al sueco del Newcastle Alexander Isak. Pero mientras el escandinavo llega o no llega, Hugo Ekitike reclamó su particular atención.

El francés de 23 años, fichado del Eintracht Fráncfort, abrió el camino al conjunto de Anfield que se sobrepuso a la enorme carga emocional que marcó el primer encuentro de los reds por el recuerdo a Diogo Jota.

Programa, 1ª fecha. Hoy. Liverpool 4-Bournemouth 2. mañana (8:30): Aston Villa- Newcastle; (11:00), Brighton-Fulham, Sunderland-West Ham, Tottenham-Burnley; (13:30), Wolverhampton- Manchester City. Mañana (10:00), Nottingham- Brentford y Chelsea- Crystal Palace; (12:30), Manchester United-Arsenal. Lunes (16:00), Leeds- Everton.