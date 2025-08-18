MLS: Messi retorna y el paraguayo Coronel tapa un penal

Los Angeles FC, con Son Heung-min estrenándose como titular, derrotó por 2-0 al New England Revolution, por la Major League Soccer estadounidense.

Lea más: Messi, regreso triunfal

El argentino Messi, que no jugaba desde que salió lesionado el 2 de agosto en el partido contra el Necaxa mexicano en la Leagues Cup, ingresó en el segundo tiempo tras empezar el partido de suplente.

El argentino dio la ventaja a su equipo, Inter Miami, con un gol desde fuera del área en el minuto 84, cuando el marcador era de 1-1, y luego dio una magnífica asistencia de tacón para que el uruguayo Luis Suárez sentenciara el partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Inter suma 45 puntos en la tabla del Este, a siete del líder, el Cincinnati, aunque con tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Messi, por su lado, se vuelve a poner como máximo goleador de la liga con 19 goles, uno más que el inglés Sam Surridge, del Nashville.

El Philadelphia perdió el liderato del Este al caer derrotado por 1-0 ante el New York Red Bulls con gol del estadounidense Dylan Nealis, con una gran actuación del portero paraguayo Carlos Miguel Coronel, quien paró un penal.

Cincinnati retomó la primera posición con su triunfo por 1-3 en Portland. Evander marcó ante su exequipo el tercero del Cincinnati y ya lleva 16 goles en liga.

El flamante fichaje del LAFC, el coreano Son Heung-min, se estrenó en Boston como titular y jugó los 90 minutos en un partido que los angelinos ganaron por 2-0 con goles del estadounidense Mark Delgado y del canadiense Mathieu Choinière.

El Orlando City de Óscar Pareja derrotó por 3-1 al Kansas City con goles del argentino Ramiro Enrique -el segundo- y del colombiano Nicolás Rodríguez -el tercero-. Toronto y Columbus Crew empataron 1-1 con gol del uruguayo Diego Rossi -su decimotercero- para los estadounidenses.

El Minnesota derrotó por 1-0 al Seattle con gol del argentino Joaquín Pereyra y se puso segundo en el Oeste, a dos puntos del líder, el San Diego, que jugará el domingo. Finalmente, el Colorado derrotó por 3-1 al Atlanta con un doblete del delantero brasileño Rafael Navarro, que lleva 10 goles esta temporada. EFE