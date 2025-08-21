Recoleta FC: Canario “enjaulado”

El “encierro” de la dotación de Recoleta FC, dirigida técnicamente por Jorge González Frutos, con vistas al choque sabatino contra Luqueño, en la Ciudad del Ñandutí, a las 18:30, es para que los jóvenes tengan mayor tiempo de descanso y que eventualmente puedan aprender de las vivencias de los experimentados, que dejan enseñanzas, sobre todo los referentes del grupo.
Con el Canario “enjaulado”, en un importante establecimiento hotelero, la dirigencia recoletana, encabezada por Luis Antonio Vidal Velázquez, espera que la cosecha de puntos mejore para llegar al objetivo de 50 puntos en el año.
En la actualidad, los aurinegros registran 35 unidades, 27 en el Apertura y 8 en el Clausura.
