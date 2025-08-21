Fútbol

Recoleta FC: Canario “enjaulado”

Por primera vez en la temporada, el plantel de Recoleta FC concentrará para un partido, el del sábado contra Luqueño, a disputarse en Itauguá, a las 18:30.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 17:12
Brahian Vidal Ferreira (23 años), figura ofensiva de Recoleta FC.
Brahian Vidal Ferreira (23 años), figura ofensiva de Recoleta FC.Gentileza

El “encierro” de la dotación de Recoleta FC, dirigida técnicamente por Jorge González Frutos, con vistas al choque sabatino contra Luqueño, en la Ciudad del Ñandutí, a las 18:30, es para que los jóvenes tengan mayor tiempo de descanso y que eventualmente puedan aprender de las vivencias de los experimentados, que dejan enseñanzas, sobre todo los referentes del grupo.

Lea más: Del césped sintético al natural

Con el Canario “enjaulado”, en un importante establecimiento hotelero, la dirigencia recoletana, encabezada por Luis Antonio Vidal Velázquez, espera que la cosecha de puntos mejore para llegar al objetivo de 50 puntos en el año.

En la actualidad, los aurinegros registran 35 unidades, 27 en el Apertura y 8 en el Clausura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado