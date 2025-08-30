Eliminatorias: Samu Lino por el lesionado Matheus Cunha en Brasil

El atacante Matheus Cunha fue dado de baja de la selección brasileña para la doble fecha de cierre de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 por lesión, anunció la Confederación Brasileña de Fútbol. Su reemplazante es Samu Lino, del Flamengo.