Cruzeiro de Gamarra vence al São Paulo de Bobadilla

Un gol de falta en el minuto 64 de Matheus Pereira, que contó con un ligero desvío de Alan Franco, le dio la victoria al Cruzeiro y puso fin a la racha de ocho partidos sin perder del São Paulo, del técnico argentino Hernán Crespo.

Lea más: Ariel Ávalos convierte para Bulo Bulo

El volante paraguayo Damián Bobadilla fue titular en el elenco tricolor, mientras que Mateo Gamarra estuvo entre los suplentes del conjunto azul de Belo Horizonte.

Fue el primer gol de falta del Cruzeiro en dos años, que permite a los de Belo Horizonte superar al Palmeiras en la segunda plaza. Ya el Sao Paulo cayó a la séptima plaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No nos gusta perder, pero creo que hicimos un gran partido, contra un gran equipo, fuera de casa. Tuvimos nuestras oportunidades. Bajo mi punto de vista, creo que el empate sería el resultado más justo” , explicó tras el partido el portero saopaulino Rafael.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Río de Janeiro, el Botafogo, vigente campeón, goleó por 4-1 al Bragantino, que encajó su novena derrota en los últimos diez partidos.

Tres golazos en la primera mitad desde fuera del área de Danilo, Newton y el venezolano Jefferson Savarino sentenciaron el partido para el Botafogo, que en el descuento amplió con el joven argentino Álvaro Montoro, que marcó su primer tanto en el Brasileirão.

El Fogao sube a la quinta plaza, a once puntos del líder Flamengo, mientras que el Bragantino sigue con su racha negativa y es octavo.

También este sábado, un gol en el descuento de Luis Mandaca le dio los tres puntos al Juventude en su visita al Ceará, resultado que saca del descenso provisionalmente a los de Caxias do Sul y mantiene en la parte media a los cearenses.

La 22ª fecha se completará este domingo, destacando el partido del líder Flamengo en casa contra el Gremio, la visita del Palmeiras al Corinthians, uno de los duelos de más rivalidad del país, y el debut del argentino Juan Pablo Vojvoda como técnico del Santos, en el que Neymar reaparece tras sanción para enfrentar al Fluminense. AFP