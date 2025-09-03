Copa Paraguay: Tacuary avanza en los penales

El choque entre clubes de la División Intermedia (segunda categoría), Tacuary y Sportivo San Lorenzo, por la llave de 16 de la Copa Paraguay 2025, fue entretenido y parejo, con la dinámica que brinda la superficie de césped sintético, sobre la cual resaltan la técnica, la preparación física, entre otros aspectos.

La fracción inicial concluyó con la ventaja del Rayadito, que al minuto 13 llegó a la anotación a través de Iván Duarte.

En la complementaria, el Buque barriojarense se fue con todo en busca del empate, que lo consiguió al 78, por mediación de Martín Reinoso, quien al final definió la serie.

En el desempate, con los disparos desde los 12 pasos, Tacuary demostró mayor efectividad para lograr la clasificación entre los 16 mejores del certamen.

En la siguiente instancia, el “Tacua” enfrentará por un lugar en semifinales al 12 de Octubre de Itauguá, que compite en la Primera B y que viene de dejar fuera de carrera a Guaraní de Fram.