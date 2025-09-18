Renato Augusto anuncia su retiro del fútbol

“Ha llegado el momento de colgar las botas”, afirmó Renato Augusto a en una entrevista al portal deportivo “Ge” adelantada este jueves.

Renato Augusto se despide de su etapa como jugador profesional cuatro meses después de rescindir su contrato con el Fluminense, su último club.

“Ha llegado realmente el momento de decir adiós. O quizás un hasta pronto al fútbol. Es el momento de mirar hacia otro lado de la vida, dedicar más atención a los hijos, volver a ser padre a tiempo completo, volver a ser esposo a tiempo completo”, expresó.

El exinternacional brasileño confesó que le ha resultado “muy difícil” parar después de haber estado jugando desde que tenía seis años.

“Lo que más pesó para mí, además de que el cuerpo empezara a sentir la diferencia de un partido a otro, de un entrenamiento a otro, fue que quería estar más cerca de mi familia” , explicó.

Natural de Río de Janeiro, se formó en el Flamengo y pocos años después de subir al primer equipo dio el salto al Viejo Continente de la mano del Bayer Leverkusen alemán.

Volvió a Brasil para defender al Corinthians, en el que se convirtió en ídolo de la afición a golpe de títulos, como el Campeonato Brasileño logrado en 2015, año en el que fue elegido el mejor jugador de la temporada.

Entre medias se marchó a China, donde recaló en las filas del Beijing Guoan. Fue una pieza clave en la selección brasileña de la “era Tite”, llegando a disputar el Mundial de Rusia 2018, en el cual la Canarinha fue eliminada en cuartos de final frente a Bélgica (2-1).

Renato Augusto fue el autor del único gol de los brasileños en ese cruce. Dos años antes, fue convocado con el equipo olímpico y ganó la medalla de oro en Río 2016 al lado de Neymar.

Sobre su futuro profesional, Renato Augusto adelantó que ya ha iniciado contactos para incorporarse a alguna comisión técnica o como directivo en un club. EFE