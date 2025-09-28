El “Gallo” continúa en ascenso

Dos zurdazos de Cornet marcaron el rumbo

El encuentro se inició con el protagonismo pleno del Sportivo 2 de Mayo, que se hizo dueño del partido mediante la posesión del esférico, con la anuencia de General Caballero, cuyo esquema estaba diseñado con base en la cautela, cifrando sus esperanzas ofensivas en las eventuales transiciones.

Antes de llegar a la media hora, el Gallo norteño logró plasmar ese dominio en el marcador, con el tanto que tuvo su origen, en los pies de Sanabria, quien luego de hacerse con un rechazo del fondo rojo, extendió la réplica hacia Cornet, quien recostado por derecha ensayó la diagonal al medio para luego sacar el zurdazo rasante al primero poste de Guillén.

Ese tanto sacudió el partido e hizo que el visitante dentro de su necesidad adelante líneas, rápidamente respondió el cuadro militar, mediante Franco, quien tras un rechazo de Sosa, recepcionó de pecho en la frontal del área y sin dejar caer el esférico sacó el derechazo que luego de estrellarse por el larguero picó sobre la línea de sentencia.

Esa siguió siendo la temática del partido, el cuadro militar seguía con el bloque alto en la necesidad de emparejar el marcador, y consecuentemente dejaba espacios en el fondo; con eso, el dueño de casa contaba con espacios para que sus veloces extremos puedan aprovechar. Con el curso que fue tomando el partido, ambos elencos contaron con buenas insinuaciones, haciendo trabajar a los porteros.

En la recta final del encuentro, el local aprovechó el terreno cedido para liquidar el expediente, por intermedio de Ronald Cornet, quien tras recibir en el círculo central avanzó metros sin oposición, en tres cuartos burló las marcas de González Vázquez y Franco para luego sacar el zurdazo colocado al costado derecho de Martínez.