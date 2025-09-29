Botellón García dejó la dirección técnica de Ameliano

La goleada sufrida en Villeta fue el punto final para Humberto “Botellón” García en Sportivo Ameliano. El experimentado DT, de 51 años, decidió dar un paso al costado luego de un tercer ciclo que no logró enderezar el rumbo del equipo.

Lea más: El Canario sacude la Fortaleza: Recoleta goleó 4-1 a Ameliano

Llegó en abril con la ilusión de revivir a la V Azulada, pero la falta de resultados terminó apagando su proceso y marcando una nueva etapa de incertidumbre en el club.

La renuncia del Botellón García abre un momento de incertidumbre en Sportivo Ameliano. El equipo venía golpeado por la irregularidad y la dura caída ante Recoleta aceleró la decisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cambio de entrenador puede generar un efecto inmediato de motivación, aunque también supone un riesgo en plena recta final del Clausura, donde cada punto es clave.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La dirigencia deberá elegir con rapidez y acierto al reemplazante, ya que la V Azulada aún tiene margen para reponerse, pero necesita recuperar confianza y regularidad para no comprometer sus objetivos.