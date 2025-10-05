Guaraní 1-Tembetary 0: Agónico flechazo

Más con pujanza que con juego

De entrada, el VAR detectó una irregularidad. Tremendo codazo de Richar Torales contra el argentino Marotta, que le costó la expulsión al centroatacante carapegüeño, quien recurrió a la vendetta por una acción anterior.

Probablemente en condiciones normales, Guaraní hubiese sacado ventaja una ventaja futbolística, pero al quedar en inferioridad numérica, debió esforzarse para nivelar el juego, con la limitante de la elevada temperatura.

Cada contacto era magnificado por los aurinegros en busca de la compensación. Clase de teatro de Derlis Rodríguez en una disputa de juego con Colmán. El aurinegro acusó un golpe como si le hubiese pegado el artemarcialista Ilia Topuria más o menos.

Actuando con soltura, ya con la suerte echada, los nómadas propiciaron ataques interesantes, con la altura futbolística del Poni Esteche, aunque sin contar con la profundidad necesaria para registrar el gol.

La chance más clara de la primera etapa la tuvo el rojiverde Willian Candia, cuyo disparo dio en el travesaño.

Al descanso, con un panorama complicado para el Cacique, normalmente dominante, pero que esta vez cerraba la fracción con apenas el 35 por ciento de posesión del balón.

Apenas iniciada la complementaria, Derlis López sancionó penal para Guaraní por una falta de Cristaldo contra Benítez, que se dio fuera del área. Error enmendado mediante el videoarbitraje.

El leve mejoramiento le permitió al Legendario ir gradualmente al ataque, aunque no podía llegar al desnivel porque sus avances fueron esporádicos y no constantes por el desgaste físico.

Un cabezazo de “Lau-Toro” Pereira fue desviado por Canteros, en la acción más clara, hasta que en la última maniobra, un preciso centro de Barbotte fue conectado por Diego Fernández para establecer con su frentazo el agónico 1-0 que sacudió la provisoria toldería montada en La Arboleda.