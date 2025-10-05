Libertad 0-Trinidese 0: Sin cosecha de goles en La Huerta

Pobre partido reflejado en el marcador vacío

El primer tiempo se desarrolló bajo un trámite sin lucidez. En su rol de dueño de casa, Libertad intentó asumir el protagonismo con la posesión del esférico, esta superioridad resultó estéril ante Trinidense, que demostró mayor pragmatismo y astucia ofensiva: fue más punzante y directo, logrando direccionar con mayor peligro y criterio sus avances hacia la portería local.

La Cruz Amarilla no necesitó mucho para generar riesgo, pues la identidad de juego adquirida desde hace varios años hace que algunas cuestiones del juego parezca más fácil, un contraste a lo que ofrece el Gumarelo, con Guiñazú, que sigue sin poder insertarle su impronta al equipo. La acción más clara de la primera mitad surgió con una combinación entre Camacho y Zarza, que concluyó con la definición el cedido por Olimpia sobre la puntual salida de Morínigo, quien volvía al arco local luego de casi dos meses.

En la complementaria, la temática cambió, fue el visitante que tomó las acciones del juego y mantuvo la misma peligrosidad que venía teniendo, asentándose en el terreno de juego y ganando le confianza que se vio reflejada en una gran maniobra individual del zaguero Vera, quien recuperó en propio terreno y se mandó al ataque, filtrándose entre el desesperado retroceso de Sanabria y la cobertura de Giménez para quedar en zona de definición, donde no quiso pecar de egoísta, cediéndole la posibilidad a Romero, quien perdió tiempo en el control para la posterior definición ajustada a la ubicación del guardameta repollero.

Libertad nunca pudo lucir en el juego y las acciones generadas era más esporádicas que de elaboración, la situación más nítida de gol llegó en recién en el último cuarto de hora, con una acción que nació en un despeje corto de la defensa auriazul, a la posición de Marcelo Fernández, quien volvió a introducir en el área el esférico que conectó con una chilena del juvenil Acuña que fue devuelto por el poste de Dufour, quien mientras se estiraba miró con alivio el favor de ese poste cómplice.

Pablo Guiñazú: “Un momento complicado”

El entrenador de Libertad, Pablo Guiñazú (47 años), reconoce el mal presente del equipo. “Estamos en un momento complicado, porque Libertad se acostumbró a ganar, estamos navegando en medio de algo que está siendo complicado, en los partidos anteriores no tuvimos la suerte, y hoy fue un duelo más táctico, llegaron con una carga y repitieron varios jugadores, creo que fue muy parejo, tratamos de buscar e ir para adelante”.

El conductor del Sportivo Trinidense, José Gabriel Arrúa (37), aseguró que sus dirigidos estuvieron erráticos en la puntada final “Creo que fue un partido muy trabado, muy disputado, con poca intensidad de ambos equipos con poca profundidad, quizás por clima, que estaba muy pesado. Lastimosamente no pudimos ganar, creo que tuvimos ocasiones, como ellos también la tuvieron, y nosotros decidimos mal en la puntada final”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)