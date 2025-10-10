Éver Almeida: “No podemos cerrar los partidos”

El entrenador lamentó que la suerte no estuviera de su lado, especialmente por la forma en que llegó el único gol del partido. “No podemos cerrar los partidos. Tuvimos, creo, dos pelotas en los palos, pelotas que pasaban ahí, y de repente una jugada que no sé, quizás de otro partido, una cosa así, termina en un castigo muy fuerte para nosotros que es la derrota. Quizás en el momento, como estábamos jugando bien, el empate no nos gustaba mucho, pero nunca daba la sensación de que podíamos perder el partido, pero el rival juega también, hace lo suyo, y en una jugada muy rara yo todavía no la he visto bien del todo, nos hacen el gol que realmente nos duele muchísimo porque teníamos y tenemos todavía la esperanza de seguir sumando”.

La “leyenda” fue consultado sobre la fragilidad mental que parece mostrar el grupo al recibir un golpe, a lo que respondió que el problema es más bien la ansiedad generada por no convertir: “Yo creo que nos cuesta cerrar el partido más que nada, porque cuando el equipo recibe un golpe reacciona, de repente ordenado, de repente desordenado, porque siempre hemos terminado dentro del rival, del arco rival. Hemos dado vuelta al resultado un partido que íbamos perdiendo. Nos falta eso, nos falta ese gol que nos dé tranquilidad, nos falta ese gol primero. Decíamos de las opciones que tenemos, que por lo general rápidamente no la podemos concretar, y eso hace que entremos en una ansiedad que de repente alguna jugada así aislada como pasó ahora, terminemos ya con una diferencia en contra”.

El conductor franjeado defendió la respuesta táctica de sus jugadores, indicando que el problema es de efectividad y no de concepto: “Sí, claro que sí, hoy cambiamos tres sistemas y lo hicieron relativamente bien, dentro de las posibilidades. Lo único que faltó fue que no se dio el resultado, pero tácticamente creo que ellos en cada sistema hicieron las cosas prolijo. Lo que nos cuesta es lo que yo digo, es que en el momento que tenemos que aprovechar los buenos momentos de fútbol que tenemos, no lo estamos pudiendo hacer. Pegamos dos tiros en el palo, desaprovechamos algunas jugadas que estaban por ahí cerca del arco, pero a eso me refiero yo”.

Finalmente, el experimentado entrenador se refirió a la actuación del referente Richard Ortiz en el mediocampo: “Otra vez Richard, parece que sueñan con Richard. Yo creo que Richard es un referente, un jugador importantísimo para nosotros técnicamente. De repente, cuando nos contragolpean, de repente él es un jugador que sabe ubicarse, entrar dentro de los centrales. No le decimos nosotros que cuando nos contragolpean salga a los costados, porque recuerden que la cancha tiene 68, 70 metros, es muy grande para poder recorrerla de un lado a otro. Entonces él hace bien las coberturas. Yo creo que hoy, dentro de todo, hizo un partido aceptable en la parte que nosotros le pedimos, en la parte táctica, trabajó bien delante de la línea, y no he visto que cometiera grandes errores como para poder nombrarlo”.