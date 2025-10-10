A qué hora juega hoy Recoleta vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta a Recoleta FC en el arranque de la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Canario de Jorge González y el Decano de Éver Almeida juegan a las 17:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Perú: 15:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

El Salvador: 14:30 horas

México: 14:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 22:30 horas

Recoleta FC vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

