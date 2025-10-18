Ameliano remonta a Libertad 2-1 y sacude La Huerta

El Guma, causa perdida

En una tarde cargada de tensión en La Huerta, el Sportivo Ameliano volvió a demostrar que su carácter competitivo le dio otra alegría en el certamen.

Con una actuación sólida y un cierre eficaz, la V Azulada dio vuelta el marcador y se impuso 2-1 a Libertad, hundiendo aún más al campeón del Apertura, que atraviesa un tramo final de temporada para el olvido, una causa perdida.

El encuentro comenzó con un elenco gumarelo volcado al ataque, intentando imponer su jerarquía. A pesar de abrir el marcador con un tanto del interminable Tacuara Cardozo tras una buena jugada por izquierda de Rodrigo Villalba, quien envió un centro preciso al área para que aparezca el goleador a solo 7’ de iniciarse el cotejo.

El equipo de Guiñazú parecía que iba a dominar y arrasar por lo que había mostrado desde el inicio, pero no consiguió sostener el ritmo ni el control del juego. La V Azulada, en cambio, se mantuvo ordenado, presionó alto y esperó su momento para golpear.

A los 27’ encontró a un “Salah” Samudio para bailarle al limitado Robert Rojas y conseguir con disparo cruzado anotar el empate. Así se cerró el primer episodio.

En la segunda etapa, el que tomó la iniciativa fue el elenco de Nani, que intentó en varias ocasiones pasar arriba en el marcador, pero el golero de Libertad Morínigo se hacía figura con sus intervenciones.

Ya en final, sin mucho que agregar, la defensa liberteña se desconcentró y no contuvo al zaguero Francisco Báez, que aprovechó la pelota parada para establecer el gol del triunfo en La Huerta.

Roberto Nanni: Sacrificio en nuevo ciclo

El entrenador de Ameliano, Roberto Antonio Nanni (44 años), manifestó que su elenco ganó porque nunca se rindió: “Rescato el sacrificio que hicieron los muchachos, es un proceso nuevo, venimos trabajando en la semana y están comprometidos con la causa, ellos se merecían este triunfo”.

Sobre qué cambio con su llegada a la V azulada, dijo: “Uno cree en los procesos, venimos trabajando en una idea y estamos plasmando esa propuesta muy conformes por ahora con los chicos porque demostraron buenas condiciones y se lo vio hoy (ayer) que sabíamos que enfrentábamos a un rival y cancha difíciles. La victoria fue más significativa”.

“Cuando asumimos el compromiso sabíamos que el plantel estaba golpeado y con necesidades, pero considero que el trabajo duro es el camino para salir adelante”, concluyó el estratega argentino.