Guaraní, aferrado a la cima mete traslada la presión a Cerro Porteño

Un gran partido, que inició con Guaraní apostando a una postura ambiciosa, ocupando el campo rival y dejando ver su clara intención de sumar de a tres. No obstante, se topó con un Recoleta que, conforme se fue acomodando en el terreno, empezó a dictar el ritmo de su accionar, con el buen control de Silva y el desequilibrio habitual por las bandas.

El “Canario” inauguró el marcador, con el tanto que tuvo su origen en un avance de una de sus armas de desequilibrio, Báez, quien metió el centro desde tres cuartos, para la aparición dentro del área del juvenil Falcón, quien pese al acecho de Benítez ubicó el esférico entre las piernas del lateral aborigen, que además obstaculizó al portero, quien ante esto tuvo una reacción tardía.

Recoleta intentó jugar con la desesperación de Guaraní, cerrándole los circuitos, hasta la aparición diferencial de Manzur, quien metió un pase a favor de la diagonal de Sánchez, el ecuatoriano se filtró entre Vargas y Cardozo y fue derribado dentro del área por el zaguero, quien además, en una correcta interpretación de Ojeda, recibió la roja directa, el penal convertido por Ramírez ponía el empate, con una ejecución cruzada.

Con la diferencia numérica, el Legendario fue dueño absoluto del trámite, pero le costó profundizar ante un rival que renunció al ataque, pero el Indio encontró el la victoria, con la anotación que nació en un tiro libre lejano de Manzur, raso, que terminó siendo un buscapié que Piris en su intento de rechazar no hizo que servirle el gol a Fer-Fer y este en su hábitat no desperdició la ocasión.

El volante de Guaraní, Agustín Manzur, aseguró que la clave fue mantener la idea de juego para obtener la remontada. “Fue una victoria muy importante, positiva, porque veníamos con un sabor amargo del partido anterior que se nos escapó sobre la hora. El equipo está preparado para estas situaciones, sabe revertir rápido, la idea es siempre seguir con el mismo juego, de no abandonar el plan de partido, creo que eso nos lleva a lograr los resultados que estamos obteniendo”, indicó.

El mediocampista de Recoleta José Antonio Espínola subrayó la dificultad de jugar con uno menos. “Nos condicionó demasiado el hombre menos, la cancha es rápida, pesada, Guaraní juega muy bien y por eso nos complicó bastante estar en inferioridad numérica. Nos falta solamente un punto para salvar la categoría y luego pelear por una copa internacional y vamos a seguir trabajando para eso”.

